Самарцы принимают участие во втором дне голосования

В Самарской области стартовал второй день голосования по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. С 8:00 утра свои двери для избирателей вновь открыли 1390 участков по всему региону.

Выборы проходят в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области.

Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений. Как и в первый день, за ходом процесса пристально следят общественные наблюдатели, координируемые Общественным штабом по независимому наблюдению. Их задача — контролировать все этапы: от процедуры голосования в помещениях и на дому до обеспечения безопасности бюллетеней и последующего подсчета голосов.

Особый интерес в этом году вызывает город Кинель, где впервые применяется система ДЭГ — дистанционное электронное голосование. Заявки на использование этого нового формата подало почти 3 тыс. человек.

По данным областного избиркома на первый день голосования, 12 сентября, явка избирателей на выборах депутатов в Самаре составила 9,63%.

На выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона пришло 17,48% от общего числа избирателей.

Онлайн-мониторинг выборов доступен для всех желающих на сайте "Независимого общественного мониторинга" nom24.ru. На интерактивную "Карту сообщений" поступают данные от наблюдателей со всей страны. По состоянию на 12 сентября на карту поступило свыше 29 тыс. обращений, из которых более 99% носят информационный характер и сообщают о нормальном ходе процесса.

"Самарская область находится в "зеленой зоне", что свидетельствует о спокойном и штатном ходе голосования. Ни одного нарушения не зафиксировано", — отметил председатель Общественного штаба региона Павел Покровский.

Голосование продлится до 20:00 воскресенья, 14 сентября.