Кандидаты в общественные наблюдатели за выборами в Самарской области проходят обучение

В Самарской области проходят обучающие семинары для кандидатов в независимые общественные наблюдатели. "Кустовые" тренинги уже прошли на территории ряда муниципальных образований региона, в том числе в Самаре.

Напомним, что в единый день голосования 12, 13, 14 сентября 2025 года в регионе пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего замещению подлежат около 3 тысяч депутатских мандатов в Самаре, Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе, Чапаевске, ряде сельских и городских поселений.

В рамках семинаров будущие наблюдатели узнают о нормативно-юридических аспектах организации голосования на избирательных участках, надомном голосовании, процедурах хранения бюллетеней и прочих организационных вопросах избирательного процесса, соблюдение которых обеспечивает легитимность результатов голосования.

"Главное для нас — это обеспечение прозрачности выборов. Текущая избирательная кампания весьма конкурентна: так, конкурс в Думу г. о. Самара составляет порядка пяти человек на место. Это важно. Но высокая конкурентность должна быть поддержана высокой легитимностью. Поэтому сейчас ведется серьезная работа по подготовке пула общественных наблюдателей, которые получат направления на участки от Общественной палаты области", — прокомментировал член Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами 14 сентября 2025 года Александр Муравец.

Помимо избирательного законодательства на семинарах кандидаты в общественные наблюдатели получают психолого-коммуникационные навыки, отрабатывают алгоритмы поведения в различных ситуациях, оперативное взаимодействие с Общественным штабом независимого наблюдения, члены которого обладают высокими компетенциями для решения любых вопросов, связанных с ходом голосования.

"В последние годы в Самаре видны позитивные изменения в плане благоустройства, но все же хотелось бы, чтобы их было больше. Важно, чтобы к власти пришли люди, заинтересованные в решении этих вопросов", — отметила жительница Самары Елена Жданова, которая, чтобы увидеть, как происходит процесс выборов изнутри, решила сама принять участие в общественном наблюдении.

Лариса Казаченко на протяжении многих лет активно занимается общественной и волонтерской деятельностью, возглавляет ТОС "14 микрорайон" г. о. Самара, и несколько раз участвовала в выборах в качестве общественного наблюдателя. Тем не менее, общественница отмечает важность обучения: "Законодательство меняется, сам статус, возможность и полномочия наблюдателей и других участников избирательного процесса и механизмы их взаимодействия также постоянно претерпевают изменения, поэтому опыта предыдущих избирательных кампаний не всегда достаточно".

"В рамках предстоящих выборов, как и в предыдущие годы на избирательных участках помимо наблюдателей от партий и кандидатов будут работать общественные наблюдатели, направленные региональной Общественной палатой и Общественной палатой России. Со своей стороны, мы готовы обеспечить общественным контролем все избирательные участки области, которые будут задействованы в ходе сентябрьских выборов. Система общественного наблюдения — система независимая и открытая. Мы пригласили к участию в работе всех совершеннолетних граждан региона с активной гражданской позицией. Традиционно сотрудничаем по вопросам организации наблюдения на выборах с общественными объединениями, политическими партиями. Мы понимаем масштаб и значимость этих выборов: ведь именно муниципальные депутаты ближе всего к своим избирателям и призваны решать самые насущные проблемы жителей, формируя наш общий комфортный завтрашний день", — подчеркнул председатель регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 14 сентября 2025 года, член Общественной палаты РФ Павел Покровский.