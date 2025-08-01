В Самарской области представители политических партий будут следить за ходом выборов вместе с общественными наблюдателями

В рамках деятельности Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в единый день голосования 2025 г. состоялось подписание соглашения о взаимодействии с представителями региональных отделений российских политических партий.
Документ инициирован региональной Общественной палатой и призван обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса. К соглашению присоединились представители региональных отделений партий: "Родина", "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "Единая Россия", "Коммунистическая партия Российской Федерации", "Либерально-демократическая партия России".
"Опыт показывает: когда мы стали заключать такие соглашения, конфликтов стало меньше. Конечно, каждая партия стремится к тому, чтобы на выборах победил ее представитель — это нормально. Подписав соглашение, партии подтверждают, что это должно быть сделано честно, открыто, законно", — сказал председатель региональной Общественной палаты Виктор Сойфер.
Напомним, в Самарской области в единый день голосования, 12 — 14 сентября 2025 года, состоятся 302 избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Жители Самары, Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Чапаевска смогут выбрать депутатов в городские думы, а в муниципалитетах проголосуют за депутатов городских и сельских поселений.
"Выборы любого уровня — это, по сути, тест на гражданскую зрелость нашего общества. Сейчас мы проводим серьезную подготовку к единому дню голосования 2025 года, чтобы обеспечить прозрачность всего выборного процесса и легитимность результатов голосования, ведь от этого зависит развитие городов, муниципальных районов и всего региона на долгие годы", — подчеркнул председатель Общественного штаба по независимому наблюдению Павел Покровский.
Подписанное соглашение дает право осуществлять взаимодействие по обучению и консультированию наблюдателей, оперативно обмениваться информацией о соблюдении избирательных прав, а также способствовать развитию электоральной активности избирателей.
Как подчеркнула куратор Комитета Самарского областного отделения "КПРФ" Оксана Романова, каждая партия направит своих наблюдателей на избирательные участки. "Чем больше наблюдателей, тем меньше нарушений", — уверена она.
"Мы ожидаем очень конкурентную кампанию. И это хорошо, потому что в конечном итоге решает избиратель. Но для того, чтобы у него была возможность выбора необходимо, чтобы все кандидаты, все политические партии, которые выдвигают своих кандидатов, обеспечивали прозрачность и чистоту избирательного процесса", — подчеркнул заместитель секретаря Самарского регионального отделения, руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского реготделения "Единой России" Максим Матыгин.
Заместитель координатора регионального отделения "ЛДПР" Ирина Шведова пояснила, что соглашение формирует электоральную культуру людей и подтверждает открытость самих партий. "С каждым годом ЛДПР направляет все больше наблюдателей, а качество их подготовки становится только лучше. Заявим максимально возможное количество", — сообщила Шведова.
"Благодарю Общественную палату Самарской области, за то, что она предоставила нам свою площадку. Для того, чтобы мы с коллегами, с партийными функционерами, могли вместе объединиться для нашего общего дела", — отметил председатель Совета реготделения партии "Родина" Валерий Барсук.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.