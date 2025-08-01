В Самарской области представители политических партий будут следить за ходом выборов вместе с общественными наблюдателями

В рамках деятельности Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в единый день голосования 2025 г. состоялось подписание соглашения о взаимодействии с представителями региональных отделений российских политических партий.

Документ инициирован региональной Общественной палатой и призван обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса. К соглашению присоединились представители региональных отделений партий: "Родина", "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "Единая Россия", "Коммунистическая партия Российской Федерации", "Либерально-демократическая партия России".

"Опыт показывает: когда мы стали заключать такие соглашения, конфликтов стало меньше. Конечно, каждая партия стремится к тому, чтобы на выборах победил ее представитель — это нормально. Подписав соглашение, партии подтверждают, что это должно быть сделано честно, открыто, законно", — сказал председатель региональной Общественной палаты Виктор Сойфер.

Напомним, в Самарской области в единый день голосования, 12 — 14 сентября 2025 года, состоятся 302 избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Жители Самары, Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Чапаевска смогут выбрать депутатов в городские думы, а в муниципалитетах проголосуют за депутатов городских и сельских поселений.

"Выборы любого уровня — это, по сути, тест на гражданскую зрелость нашего общества. Сейчас мы проводим серьезную подготовку к единому дню голосования 2025 года, чтобы обеспечить прозрачность всего выборного процесса и легитимность результатов голосования, ведь от этого зависит развитие городов, муниципальных районов и всего региона на долгие годы", — подчеркнул председатель Общественного штаба по независимому наблюдению Павел Покровский.

Подписанное соглашение дает право осуществлять взаимодействие по обучению и консультированию наблюдателей, оперативно обмениваться информацией о соблюдении избирательных прав, а также способствовать развитию электоральной активности избирателей.

Как подчеркнула куратор Комитета Самарского областного отделения "КПРФ" Оксана Романова, каждая партия направит своих наблюдателей на избирательные участки. "Чем больше наблюдателей, тем меньше нарушений", — уверена она.

"Мы ожидаем очень конкурентную кампанию. И это хорошо, потому что в конечном итоге решает избиратель. Но для того, чтобы у него была возможность выбора необходимо, чтобы все кандидаты, все политические партии, которые выдвигают своих кандидатов, обеспечивали прозрачность и чистоту избирательного процесса", — подчеркнул заместитель секретаря Самарского регионального отделения, руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского реготделения "Единой России" Максим Матыгин.

Заместитель координатора регионального отделения "ЛДПР" Ирина Шведова пояснила, что соглашение формирует электоральную культуру людей и подтверждает открытость самих партий. "С каждым годом ЛДПР направляет все больше наблюдателей, а качество их подготовки становится только лучше. Заявим максимально возможное количество", — сообщила Шведова.

"Благодарю Общественную палату Самарской области, за то, что она предоставила нам свою площадку. Для того, чтобы мы с коллегами, с партийными функционерами, могли вместе объединиться для нашего общего дела", — отметил председатель Совета реготделения партии "Родина" Валерий Барсук.