Электронное голосование и новеллы законодательства обсудили на заседании штаба по общественному наблюдению за выборами

Состоялось заседание регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в единый день голосования 2025 года. Участники заседания обсудили новеллы избирательного законодательства и формат голосования 12,13,14 сентября.

"Предстоящие выборы очень важны для нашего региона, поскольку они определят депутатский состав представительных органов целого ряда муниципальных образований. На сегодняшний день мы констатируем высокую конкурентность выборов, видим достаточно высокую активность тех, кто принял решение баллотироваться на этих выборах в качестве кандидатов. Общественный штаб готов с применением различных инструментов общественного контроля способствовать обеспечению прозрачности процедур голосования и, в конечном итоге, легитимности выборов", — отметил председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский.

Об основных изменениях, обусловленных вступлением в силу ряда федеральных и региональных нормативных актов, рассказала член Избирательной комиссии Самарской области Светлана Трошина.

Так, теперь для электронных обращений в избирательные комиссии вводится требование об обязательной идентификации пользователя в специализированной государственной системе (с использованием профиля "Госуслуг").

"Это позволит исключить злоупотребления со стороны заявителей. При этом обращения, связанные с избирательной кампанией, поступившие в период такой кампании, рассматриваются в сокращенные сроки: в течение 5-10 дней, а если обращение поступило в день голосования или следующий за ним день, то день в день", — пояснила Светлана Трошина.

Изменен порядок выдачи нового бюллетеня избирателю взамен испорченному. Ранее каких-либо ограничений относительно того, сколько бюллетеней повторно может получить избиратель, законодательство не содержало. Теперь решение о повторной выдаче бюллетеня принимается участковой избирательной комиссией. Новелла призвана пресечь возможные провокации, связанные с неоднократной преднамеренной порчей бюллетеней.

Еще одно изменение касается выборов в Думу Самары. Как рассказал председатель совета депутатов Промышленного района Самары, участник комитета "Самара 450" Илья Шевцов, теперь муниципалитеты переходят на одноуровневый формат управления. "Мы с коллегами по комитету "Самара 450" призываем кандидатов провести избирательную кампанию под лозунгом "Чистый город — чистые выборы". Просим не распространять печатные агитационные материалы в несанкционированных местах — на фасадах и подъездах зданий, на световых опорах. Лучше напрямую общаться с жителями и доказывать свою полезность делами", — отметил Шевцов.

Часть изменений в федеральном законодательстве связана с проведением голосования в электронной форме. Так, при голосовании в электронной форме используется электронный бюллетень. При этом законодательно закрепляется, что при проведении электронного голосования должна быть обеспечена возможность голосования с использованием бумажных бюллетеней.

В ЕДГ-2025 на территории Самарской области впервые будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ): пилотной площадкой станет городской округ Кинель. "Мы готовы к этому нововведению. Наш преподавательский состав прошел обучение и готов разъяснять особенности общественного наблюдения при проведении ДЭГ кандидатам в общественные наблюдатели. При этом очень важно, чтобы наши граждане понимали, что отсутствие навыков работы с электронными гаджетами не лишает избирателей возможности осуществлять их конституционные права на участие в выборах: жители Кинеля могут проголосовать как дистанционно (заявление можно будет подать с 28 июля по 8 сентября), так и придя на избирательные участки", — подчеркнул Павел Покровский.

В рамках заседания члены Общественного штаба также приняли решение обратиться с ходатайством в Избирательную комиссию Самарской области о присвоении одному из избирательных участков, расположенных в Пестравском районе, имени Андрея Краюшкина, который много лет являлся председателем УИК, а в начале июня этого года погиб в зоне СВО.

"Присвоение имени погибшего защитника отечества избирательному участку станет не только данью уважения, но и мощным воспитательным инструментом, подчеркнув связь между гражданской ответственностью, защитой родины и участием в ее судьбе через выборы", — прокомментировали инициативу общественники.

В завершение заседания члены штаба напомнили, что площадка Общественного штаба открыта для различных политических сил, кандидатов и СМИ — всех, кто заинтересован в объективном и независимом проведении и освещении выборов.



