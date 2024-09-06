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Выборы Власть и политика

Геннадий Котельников: "На выборы всегда хожу с удовольствием"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 сентября председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников принял участие в голосовании по выборам губернатора Самарской области. На участок в школу №81 председатель областного парламента пришел в 10 утра.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

"Я пришел на участок с хорошим настроением. На выборы хожу всегда. Помню, что только однажды пропустил выборы - еще в советское время, когда поезд сломался и я не успел вернуться из командировки. Очень переживал по этому поводу.

На выборы всегда хожу с радостным чувством и с удовольствием. Это долг каждого гражданина России, и я к этому отношусь очень ответственно. Сейчас, как никогда, нам нужны единство и сплоченность, ведь от результатов выборов будет зависеть будущее нашего региона. Вместе мы сможем укрепить позиции Самарской области как одного из крупных экономических центров Поволжья и опорного региона страны", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Председатель областного парламента выразил уверенность, что жители Самарской области проявят ответственную гражданскую позицию и придут на избирательные участки.

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