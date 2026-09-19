Центр общественного наблюдения Самарской области: второй день голосования проходит под контролем общественных наблюдателей

Первый день единого дня голосования в Самарской области прошёл без нештатных ситуаций и нарушений. Сегодня, 19 сентября, Центр общественного наблюдения (ЦОН) продолжает мониторить ход голосования на избирательных участках региона. На площадке регионального центра "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211) развёрнут зал на 22 рабочих места для видеонаблюдателей и большой мультиэкран с прямыми трансляциями практически из всех уголков Самарской области. За каждым видеонаблюдателем закреплено по 50 камер. Работа ведётся без перерывов.

Председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области Павел Покровский рассказал, как устроена работа центра в дневное и ночное время: "Мы с восьми утра до восьми вечера наблюдаем через камеры, установленные на УИКах. В ночное время, конечно, мы сокращаем количество наших наблюдателей, но мы видим в режиме реального времени все сейфы, в которых хранятся опечатанные сейф-пакеты с бюллетенями".

По словам Павла Покровского, в этом году была большая конкуренция среди молодёжи на место видеонаблюдателя в ЦОН — примерно 5 человек на место. В итоге среди видеонаблюдателей — самые ответственные и неравнодушные.

"Когда узнал про такую возможность, стало очень интересно — стать участником такого большого и важного события. Я последовательно проверяю камеры и слежу за всеми нюансами: если есть какие-то настораживающие моменты, сообщаю. На обучении нам рассказали, на что обращать внимание, как реагировать, какие случаи будут считаться нарушениями и так далее", — рассказал видеонаблюдатель Максим Павлов.

"Мы фиксируем ситуации, которые требуют внимания, и передаём информацию юристам — они определяют, есть ли отступление от законодательства. На данный момент никаких нештатных ситуаций не зафиксировано", — подчеркнул студент Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Андрей Хвастунов.

Председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН Виктор Сойфер уверен, что формат Центра общественного наблюдения станет стандартом для будущих избирательных кампаний: "Центр общественного наблюдения имеет большое будущее. Я думаю, что в дальнейшем чистота, прозрачность, законность выборов будет обеспечиваться именно таким центром. Я рад, что у нас в Самарской области, при содействии Правительства, Избирательной комиссии и Общественной палаты, которая является сердцем общественного наблюдения, открыт такой центр".

Начальник Управления Минюста России по Самарской области Павел Сокол, наблюдавший за работой ЦОН, уверен, что такие центры делают выборы максимально прозрачными и помогают избирательной системе избегать многих споров: "Хотя Минюст России участвует в юридическом сопровождении выборов, мне в ЦОНе было интересно, просто как гражданину, увидеть, как организована работа. Как юрист я 20–30 лет назад участвовал в избирательных кампаниях и могу сказать, что если тогда бы были такие центры наблюдения, которые беспристрастно фиксируют весь процесс в моменте, то споров и судебных разбирательств просто бы не было. Как гражданин и юрист я только приветствую и горжусь такой прозрачностью хода голосования".

В центре постоянно находятся члены Общественного штаба по наблюдению и Экспертного клуба, юристы анализируют сообщения, поступающие с участков, и дают правовую оценку.

Напомним, что в Самарской области проходит Единый день голосования — 18, 19 и 20 сентября. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва.