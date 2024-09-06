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Выборы Власть и политика

Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области приступил к работе Центр общественного наблюдения за выборами. Все три дня голосования — 6, 7, 8 сентября — видеонаблюдатели будут с пристальным вниманием следить за соблюдением избирательных прав граждан, ходом голосования и подсчета голосов на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях. На самих избирательных участках все три дня голосования будут находиться наблюдатели от Общественной палаты Самарской области, а также направленные кандидатами, политическими партиями и объединениями.

Фото: https://t.me/eyepeople63

Напомним, что в единый день голосования 6–8 сентября в регионе проходят выборы Губернатора Самарской области, депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск восьмого созыва (25 мандатов), депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований по одномандатным избирательным округам.

В круглосуточном режиме — с 8.00 6 сентября и до последнего подписанного протокола всеми участковыми избирательными комиссиями — в ЦОНе за изображениями с камер, установленных на избирательных участках и в ТИКах, будет следить особая группа независимых общественных наблюдателей — видеонаблюдатели.

"Это студенты самарских вузов, как правило студенты юридических факультетов, порядка 30 человек. Они прошли специальные курсы, с ними работали компетентные тренеры, к тому же большинство уже не первый раз участвуют в видеонаблюдении и, соответственно, имеют уже этот опыт. Работа организована по определенному графику, сменяя друг друга, — рассказал Вадим Чумак, руководитель регионального штаба по общественному наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области. — Одна из основных задач процесса наблюдения заключается в том, чтобы фиксировать любые нарушения, обращения. Естественно, вся информация поступает в штаб. Если возникают какие-то вопросы, которые требуют внимания, юридической оценки, у нас есть профессиональные юристы, которые дают оценку и оперативно реагируют на любые сообщения и от граждан, и от избирателей, и тем более от наблюдателей. Ни одно обращение не останется без внимания".

В центре оборудована видеостена, на которой будет осуществляться видеотрансляция с рандомно выбранных избирательных участков. Это дает дополнительную возможность членам регионального Общественного штаба по общественному наблюдению за выборами следить за происходящим на участках.

Средства видеонаблюдения будут использоваться во всех помещениях для голосования и помещениях ТИК, часть из них оборудованы системами онлайн-наблюдения, другие — средствами видеофиксации.

Напомним, что все общественные наблюдатели прошли подготовку и руководствуются едиными подходами к наблюдению за голосованием, в основе которых действующее российского законодательство и "Золотой стандарт" общественного наблюдения.

Одна из задач общественных наблюдателей — способствовать открытости и прозрачности избирательного процесса. Поэтому всё, что они видят на избирательных участках они показывают на своих страничках, чтобы все знали о выборах немного больше.

"Наш УИК открылся ровно в 8.00. Работа началась с Гимна нашей страны торжественно и трогательно. Участок полностью подготовлен: отсутствуют агитационные материалы, есть информационные стенд, ящики для голосования опечатаны, оборудованы кабины для соблюдения тайны голосования. Утро выдалось очень оживленным — люди торопятся проголосовать в первый день", — поделилась впечатлениями общественный наблюдатель на избирательном участке 0805 Елховского района Светлана Линькова.

По мнению электоральных экспертов, институт общественного наблюдения дает возможность гражданскому обществу следить за прозрачностью самих выборов и подсчетом голосов, а также легитимностью результатов. Причем общественному наблюдению, по данным многочисленных исследований, доверяют и в разных социальных группах, и люди разных возрастов.

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весенний?

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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