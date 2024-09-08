Наблюдатели: "Голосование проходит штатно"

Единый день голосования стартовал. Сегодня, 8 сентября, избирательные участки будут работать до 20:00. Продолжается общественное наблюдение за выборами. По данным на 10:00 8 сентября явка избирателей составила 41,81%.

"Самое положительное, что можно отметить, никаких негативных явлений не было выявлено — голосование идет в штатном режиме", — подчеркнул член регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Самарской области Евгений Назарцев.

В региональном Центре общественного наблюдения третьи сутки видеонаблюдатели пристально следят за соблюдением избирательных прав граждан, ходом голосования на УИКах и в территориальных избирательных комиссиях, соблюдением всех процедур, предусмотренных законодательством при проведении многодневного голосования.

Андрей Ивакилев, Юлия Молокова, Сабина Нуруллаева, Егор Петрушкин и Алиса Суркова в течение 12-ти часов вели наблюдение за избирательными участками региона. В течение ночи с 7 на 8 сентября на УИКах области было спокойно, без нарушений. "Мы наблюдали в ночную смену, все 12 часов: с восьми вечера до восьми утра. На избирательных участках ничего экстраординарного не произошло, все было спокойно", — подтвердили видеонаблюдатели.

В субботу в Центре общественного наблюдения Самарской области было многолюдно. Каждый желающий имел возможность ознакомиться с работой центра и понаблюдать за тем, что происходит на избирательных участках через видеопанель.

"Я не знал о существовании такого центра ранее, но сегодня, рад здесь побывать. Хочу отметить хорошее техническое обеспечение, разумный подход к организации процесса и, в то же время, вдумчивую и доброжелательную атмосферу. Нахожусь под невероятным впечатлением насколько это продуманно и открыто! Чтобы какие-то нарушения себе на участках позволить, это надо быть очень смелым человеком", — поделился актер Самарского театра драмы, народный артист РФ Владимир Гальченко.

"Сам свой долг я уже выполнил — проголосовал. Из соцсетей узнал про работу центра и была возможность приехать сюда после работы. Вижу, что обстановка деловая. Здесь есть контроль за всеми процессами на избирательных участках и, на мой взгляд, важно, что сейчас есть возможность видеть и контролировать этот процесс максимально открыто для граждан", — рассказал победитель полуфинала конкурса "Лидеры возрождения" Дмитрий Калязин.

"Хранение бюллетеней, особенно когда голосование идет несколько дней, это вопрос, который обеспечивает и легальность, и легитимность голосования. Когда голосование происходит несколько дней, то избирательные бюллетени хранятся по определенной процедуре. Используются специальные сейф-пакеты, которые хранятся в помещениях, находящихся под охраной сотрудников правоохранительных органов и в специальных местах, обеспеченных круглосуточным контролем. После того как голосование будет завершено, эти избирательные бюллетени достаются, пересчитываются и происходит обычная процедура подсчета голосов избирателей, — пояснил член регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Самарской области Владислав Волков. — Мы сейчас находимся на такой стадии развития нашего избирательного процесса, когда вопросы нарушений уже практически не стоят. Уровень доверия достиг таких высот, что наблюдатели на избирательных участках, члены избирательных комиссий, представители кандидатов находятся в состоянии конструктивного сотрудничества".