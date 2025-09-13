16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области подвели итоги второго дня голосования Серьезных нарушений на выборах в Самарской области не зафиксировано Самарцы принимают участие во втором дне голосования В первый день выборов за депутатов гордумы Самары проголосовало 9,63% избирателей Единый день голосования стартовал в регионах ПФО

Выборы Власть и политика

В Самарской области подвели итоги второго дня голосования

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области завершен второй день голосования по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

Выборы проходят в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области.

По данным областного избиркома, на 20:00 13 сентября явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 14,46%.

Явка избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области составила 28,35%.

Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений. Как и в первый день, за ходом процесса пристально следят общественные наблюдатели, координируемые Общественным штабом по независимому наблюдению.

Голосование продлится до 20:00 воскресенья, 14 сентября. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5