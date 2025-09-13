В Самарской области подвели итоги второго дня голосования

В Самарской области завершен второй день голосования по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.
Выборы проходят в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области.
По данным областного избиркома, на 20:00 13 сентября явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 14,46%.
Явка избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области составила 28,35%.
Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений. Как и в первый день, за ходом процесса пристально следят общественные наблюдатели, координируемые Общественным штабом по независимому наблюдению.
Голосование продлится до 20:00 воскресенья, 14 сентября.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.