В Самарской области подвели итоги второго дня голосования

В Самарской области завершен второй день голосования по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

Выборы проходят в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области.

По данным областного избиркома, на 20:00 13 сентября явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 14,46%.

Явка избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области составила 28,35%.

Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений. Как и в первый день, за ходом процесса пристально следят общественные наблюдатели, координируемые Общественным штабом по независимому наблюдению.

Голосование продлится до 20:00 воскресенья, 14 сентября.