Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре

В Самаре продолжается первый день голосования на выборах депутатов Думы городского округа Самара восьмого созыва. Двери 470 избирательных участков областного центра будут открыты для граждан с 12 по 14 сентября. В этом году в городе насчитывается 11 447 молодых избирателей, все они смогут исполнить свой гражданский долг и впервые принять участие в выборах. Это самарцы — старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Так, Михаил Галутва, выпускник самарского лицея "Престиж" и детской музыкальной школы № 4 по направлениям "Вокал" и "Фортепиано", в этом году стал студентом института фармации Самарского государственного медицинского университета. По мнению Михаила, участие в выборах — это то, что должен сделать каждый, кто любит свой город и заинтересован в его будущем.
"Мне важно принимать участие в жизни любимого города, делать то, что от меня зависит, для его развития и процветания. Пример активной гражданской позиции для меня — мои родители. Сколько помню, они всегда участвовали в выборах, ответственно подходили к этому событию. Я также считаю своим долгом голосовать за будущее города, в котором я живу и буду жить!" — поделился молодой избиратель, житель Самары Михаил Галутва.
Отметим, что на избирательных участках молодые люди могут не только отдать свой голос за одного из кандидатов, но и получить от избирательной комиссии Самарской области сувениры на память о первом в своей жизни голосовании. В этом году это USB флеш-накопители.
Напомним, голосование за кандидатов в депутаты Думы городского округа Самара проходит с 8:00 до 20:00 с 12 по 14 сентября. Избирательные участки в основном располагаются на базе образовательных учреждений, частично — в учреждениях культуры и спорта. Узнать адрес своего избирательного участка можно в личном кабинете портала "Госуслуги" или с помощью специального сервиса на сайте ЦИК России.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.