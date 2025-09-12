16+
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре продолжается первый день голосования на выборах депутатов Думы городского округа Самара восьмого созыва. Двери 470 избирательных участков областного центра будут открыты для граждан с 12 по 14 сентября. В этом году в городе насчитывается 11 447 молодых избирателей, все они смогут исполнить свой гражданский долг и впервые принять участие в выборах. Это самарцы — старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.

Так, Михаил Галутва, выпускник самарского лицея "Престиж" и детской музыкальной школы № 4 по направлениям "Вокал" и "Фортепиано", в этом году стал студентом института фармации Самарского государственного медицинского университета. По мнению Михаила, участие в выборах — это то, что должен сделать каждый, кто любит свой город и заинтересован в его будущем.

"Мне важно принимать участие в жизни любимого города, делать то, что от меня зависит, для его развития и процветания. Пример активной гражданской позиции для меня — мои родители. Сколько помню, они всегда участвовали в выборах, ответственно подходили к этому событию. Я также считаю своим долгом голосовать за будущее города, в котором я живу и буду жить!" — поделился молодой избиратель, житель Самары Михаил Галутва.

Отметим, что на избирательных участках молодые люди могут не только отдать свой голос за одного из кандидатов, но и получить от избирательной комиссии Самарской области сувениры на память о первом в своей жизни голосовании. В этом году это USB флеш-накопители.

Напомним, голосование за кандидатов в депутаты Думы городского округа Самара проходит с 8:00 до 20:00 с 12 по 14 сентября. Избирательные участки в основном располагаются на базе образовательных учреждений, частично — в учреждениях культуры и спорта. Узнать адрес своего избирательного участка можно в личном кабинете портала "Госуслуги" или с помощью специального сервиса на сайте ЦИК России.

