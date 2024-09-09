"Конкретные дела, понятное будущее, эффективные решения": политолог Алексей Мартынов прокомментировал избирательную кампанию в Самарской области

Политолог Алексей Мартынов прокомментировал избирательную кампанию в Самарской области.

"Одна из ярких кампаний ЕДГ-2024 - выборы губернатора Самарской области. Тут ожидаемо победил протеже президента РФ Путина Вячеслав Федорищев. Классическая, почти эталонная выборная кампания - уверенная, без лишнего информационного шума. Конкретные дела, понятное будущее, эффективные решения - вот ожидания сегодняшнего общества от властей. Что и продемонстрировал жителям Самарской области врио губернатора Федорищев за 100 дней у руля региона.

С точки зрения технологий - максимум открытого общения с людьми во всевозможных форматах. Коллеги провели блестящую кампанию! Ну и, конечно, сам Вячеслав Федорищев за эти три месяца принял несколько ярких и быстрых решений. Демонстрирует такой эффективный "стиль Путина". Конечно, будем смотреть дальше, но пока красиво. Тут еще важно, что точного человека президент отправил в непростой регион. Того, какого тут давно ждали. Действия и решения Вячеслава Федорищева жители Самарской области оценили в виде аванса на пять лет в 79,56% при явке почти в 55%", - говорит специалист.