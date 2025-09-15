Избирком опубликовал предварительные данные о явке на выборах в Самаре

12, 13 и 14 сентября 2025 года жители Самарской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов городских округов Самара, Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, а также на выборах депутатов Собраний представителей 295 городских и сельских поселений Самарской области.
В Самарской области работали 1390 избирательных участков.
По предварительным данным областного Избиркома, явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 19.66%.
На выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона пришло 39,09% от общего числа избирателей.
В течение всех дней голосования на избирательных участках работали общественные наблюдатели, которые внимательно следили за порядком. Как сообщили в Штабе общественного независимого наблюдения за выборами, серьезных нарушений не зафиксировано, выборы прошли в штатном режиме.
Отметим, что в городе Кинель впервые была применена система ДЭГ — дистанционное электронное голосование. Заявки на использование этого нового формата подало почти 3000 человек.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.