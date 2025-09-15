Избирком опубликовал предварительные данные о явке на выборах в Самаре

12, 13 и 14 сентября 2025 года жители Самарской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов городских округов Самара, Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, а также на выборах депутатов Собраний представителей 295 городских и сельских поселений Самарской области.

В Самарской области работали 1390 избирательных участков.

По предварительным данным областного Избиркома, явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 19.66%.

На выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона пришло 39,09% от общего числа избирателей.

В течение всех дней голосования на избирательных участках работали общественные наблюдатели, которые внимательно следили за порядком. Как сообщили в Штабе общественного независимого наблюдения за выборами, серьезных нарушений не зафиксировано, выборы прошли в штатном режиме.

Отметим, что в городе Кинель впервые была применена система ДЭГ — дистанционное электронное голосование. Заявки на использование этого нового формата подало почти 3000 человек.