16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Избирком опубликовал предварительные данные о явке на выборах в Самаре В Самарской области подвели итоги второго дня голосования Серьезных нарушений на выборах в Самарской области не зафиксировано Самарцы принимают участие во втором дне голосования В первый день выборов за депутатов гордумы Самары проголосовало 9,63% избирателей

Выборы Власть и политика

Избирком опубликовал предварительные данные о явке на выборах в Самаре

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 134
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

12, 13 и 14 сентября 2025 года жители Самарской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов городских округов Самара, Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, а также на выборах депутатов Собраний представителей 295 городских и сельских поселений Самарской области.

В Самарской области работали 1390 избирательных участков.

По предварительным данным областного Избиркома, явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 19.66%.

На выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона пришло 39,09% от общего числа избирателей.

В течение всех дней голосования на избирательных участках работали общественные наблюдатели, которые внимательно следили за порядком. Как сообщили в Штабе общественного независимого наблюдения за выборами, серьезных нарушений не зафиксировано, выборы прошли в штатном режиме.
Отметим, что в городе Кинель впервые была применена система ДЭГ — дистанционное электронное голосование. Заявки на использование этого нового формата подало почти 3000 человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5