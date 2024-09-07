16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области": деятели культуры о том, почему они идут на выборы "В общественный штаб не поступило ни одной жалобы": в Самарской области проходит второй день голосования В первый день выборов губернатора явка составила 25,51% Сотрудники предприятий региона голосуют за будущее региона Ветераны СВО с семьями голосуют на выборах губернатора

Выборы Власть и политика

"В общественный штаб не поступило ни одной жалобы": в Самарской области проходит второй день голосования

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области проходит второй день голосования. Жители региона голосуют за губернатора, также в Новокуйбышевске выбирают депутатов городской думы и в ряде муниципалитетов депутатов представительных органов по одномандатным избирательным округам.

Фото: Телеграм-канал Глаз народа

Напомним, по итогам первого дня голосования на выборах губернатора Самарской области явка составила 25,51%. Свой выбор сделали более 600 тысяч человек.

За ходом голосования, соблюдением всех необходимых процедур на участках следят общественные наблюдатели, а также видеонаблюдатели в Центре общественного наблюдения, который работает круглосуточно все три дня голосования до окончания подсчета голосов. Общественные наблюдатели присутствуют не только в УИКах, но и на надомном голосовании. Для мониторинга ситуации на участках работают мобильные группы Общественного штаба независимого наблюдения за выборами.

Избирательная кампания в Самарской области приковывает внимание и федеральных экспертов. Опыт региона отмечается как один из лучших в стране.

"Проехав уже значительное число избирательных участков, пообщавшись с общественными наблюдателями, которые дают свою экспертную оценку тому, как реализуется избирательное право здесь, в Самарской области, отмечу, что все проходит спокойно. В штаб общественного наблюдения не поступило ни одной жалобы, ни одного вопроса", — поделилась член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Сморода, которая в дни голосования работает в регионе.

Как отмечают электоральные эксперты, первый день голосования в регионе прошел в спокойном режиме при высокой активности избирателей.

"Последние два годы мы фиксируем тенденцию, что жители Самарской области с большим вниманием относятся к реализации своих избирательных прав, вдвое больше людей считают избирательное право важным для себя. Еще одна позитивная тенденция — количество людей, у которых возникли какие-либо затруднения в реализации своих прав, минимально. Это говорит о том, что уровень правовой культуры нашего общества растет, и растет осознанность жителей Самарской области при выборе своего будущего", — считает член Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Лев Долонько.

Центр общественного наблюдения Самарской области в первый день голосования посетили представители гражданского общества, политических партий, научного и культурного сообщества. Каждый имел возможность ознакомиться с работой центра, алгоритмом работы видеонаблюдателей, понаблюдать за происходящим на избирательных участках через изображения на видеостене.

Большая ответственность была возложена на видеонаблюдателей по контролю за происходящим на участках после их закрытия. "Каждым из нас за ночную смену было просмотрено порядка 40 избирательных участков, никаких происшествий не было. На избирательных участках кроме сотрудников полиции никого не было. Ночь прошла спокойно", — поделились своими впечатлениями Олеся Мартьянова, Андрей Ивакилев и Нуруллаева Сабина, которые вместе с другими коллегами следили за происходящим на участках с 20:00 6 сентября до 8:00 7 сентября.

Сегодня голосование, как и работа наблюдателей, продолжается. Избирательные участки открыты до 20:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6