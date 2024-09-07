"В общественный штаб не поступило ни одной жалобы": в Самарской области проходит второй день голосования

В Самарской области проходит второй день голосования. Жители региона голосуют за губернатора, также в Новокуйбышевске выбирают депутатов городской думы и в ряде муниципалитетов депутатов представительных органов по одномандатным избирательным округам.

Напомним, по итогам первого дня голосования на выборах губернатора Самарской области явка составила 25,51%. Свой выбор сделали более 600 тысяч человек.

За ходом голосования, соблюдением всех необходимых процедур на участках следят общественные наблюдатели, а также видеонаблюдатели в Центре общественного наблюдения, который работает круглосуточно все три дня голосования до окончания подсчета голосов. Общественные наблюдатели присутствуют не только в УИКах, но и на надомном голосовании. Для мониторинга ситуации на участках работают мобильные группы Общественного штаба независимого наблюдения за выборами.

Избирательная кампания в Самарской области приковывает внимание и федеральных экспертов. Опыт региона отмечается как один из лучших в стране.

"Проехав уже значительное число избирательных участков, пообщавшись с общественными наблюдателями, которые дают свою экспертную оценку тому, как реализуется избирательное право здесь, в Самарской области, отмечу, что все проходит спокойно. В штаб общественного наблюдения не поступило ни одной жалобы, ни одного вопроса", — поделилась член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Сморода, которая в дни голосования работает в регионе.

Как отмечают электоральные эксперты, первый день голосования в регионе прошел в спокойном режиме при высокой активности избирателей.

"Последние два годы мы фиксируем тенденцию, что жители Самарской области с большим вниманием относятся к реализации своих избирательных прав, вдвое больше людей считают избирательное право важным для себя. Еще одна позитивная тенденция — количество людей, у которых возникли какие-либо затруднения в реализации своих прав, минимально. Это говорит о том, что уровень правовой культуры нашего общества растет, и растет осознанность жителей Самарской области при выборе своего будущего", — считает член Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Лев Долонько.

Центр общественного наблюдения Самарской области в первый день голосования посетили представители гражданского общества, политических партий, научного и культурного сообщества. Каждый имел возможность ознакомиться с работой центра, алгоритмом работы видеонаблюдателей, понаблюдать за происходящим на избирательных участках через изображения на видеостене.

Большая ответственность была возложена на видеонаблюдателей по контролю за происходящим на участках после их закрытия. "Каждым из нас за ночную смену было просмотрено порядка 40 избирательных участков, никаких происшествий не было. На избирательных участках кроме сотрудников полиции никого не было. Ночь прошла спокойно", — поделились своими впечатлениями Олеся Мартьянова, Андрей Ивакилев и Нуруллаева Сабина, которые вместе с другими коллегами следили за происходящим на участках с 20:00 6 сентября до 8:00 7 сентября.

Сегодня голосование, как и работа наблюдателей, продолжается. Избирательные участки открыты до 20:00.