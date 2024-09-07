В первый день выборов губернатора явка составила 25,51%

На 20:00 6 сентября явка на выборах губернатора Самарской области составила 25,51% (608 184 человека), сообщает облизбирком. Свой выбор уже сделали 608 184 человека.

Самую высокую явку показывают Шигонский (54,11%) и Шенталинский (53,17%) районы. В аутсайдерах Железнодорожный (15,78%) и Красноглинский (15,85%) районы.