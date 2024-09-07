В первый день выборов губернатора явка составила 25,51%

На 20:00 6 сентября явка на выборах губернатора Самарской области составила 25,51% (608 184 человека), сообщает облизбирком. Свой выбор уже сделали 608 184 человека.
Самую высокую явку показывают Шигонский (54,11%) и Шенталинский (53,17%) районы. В аутсайдерах Железнодорожный (15,78%) и Красноглинский (15,85%) районы.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.