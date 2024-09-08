Стартовал заключительный день голосования на выборах губернатора

Воскресенье, 8 сентября — третий, заключительный день голосования на выборах губернатора Самарской области, а также выборах депутатов гордумы Новокуйбышевск восьмого созыва, депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований по одномандатным избирательным округам.

Напомним, по итогам первых двух дней голосования на выборах губернатора Самарской области явка составила 40, 35%. Свой выбор сделали более 960 тысяч человек. Явка по Самаре — 31,59%, по Тольятти — 25,88%. В сельских районах проголосовали 64,97% жителей.

На территории Самарской области работает 1751 УИК, действуют 47 территориальных избирательных комиссий.

Сегодня избирательные участки будут открыты до 20:00 по местному времени. Сведения об избирательных участках и участковых комиссиях можно найти на сайте Избирательной комиссии Самарской области.

385 избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, все остальные УИК используют технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.

На избирательных участках продолжают работу общественные наблюдатели, которые следят за ходом голосования.