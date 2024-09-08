На 15:00 8 сентября явка избирателей в Самарской области составила 48,61%

В Самарской области на 15:00 явка избирателей на выборах губернатор составила 48,61%, это 1 160 349 избирателей, сообщает региональный избирком.

В Самаре проголосовали 39,59%, в Тольятти - 30,27%, в малых городах - 53,29%, сельских районах - 77,62%.