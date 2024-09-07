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Выборы Власть и политика

Вадим Михеев: "Выборы проходят в штатном режиме"

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области явка на выборах губернатора по состоянию на 15:00 7 сентября составила 34,44%. Свой выбор уже сделали 821 187 жителей. Такие цифры озвучил председатель регионального избиркома Вадим Михеев в прямом эфире из Центра управления регионом.

Фото: ЦУР Самарской области

В Самаре на участки пришли 25,79%, в Тольятти 23,38% избирателей. Самую высокую явку по-прежнему показывают жители сельских районов, где уже проголосовало больше половины избирателей — 55,84%. Явка сравнима с сентябрем прошлого года, но в этот раз она выше на 2-3%.

На территории Самарской области работает 1751 избирательный участок. Еще один временный участок открыт на территории аэропорта Курумоч. Законность и прозрачность выборов на участках обеспечивают общественные наблюдатели — порядка 2 тысяч человек.

"Все идет в штатном режиме, 385 КОИБов у нас установлено в помещениях для голосования, которые штатно работают, — рассказал Вадим Михеев. — Все помещения оборудованы системой видеонаблюдения, часть из них — это онлайн-наблюдение, часть — видеофиксация. Вся избирательная документация хранится ночью в сейф-пакетах и в отдельных сейфах, поэтому пока сигналов для беспокойства на уровне областной избирательной комиссии нет".

Напомним, голосование проходит в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. Жителям региона предстоит определить, кто займет должность губернатора Самарской области. На должность главы региона в этом году претендуют шесть кандидатов, представляющих шесть политических партий.  В единый день голосования, помимо выборов губернатора, в Новокуйбышевске проходят выборы в городскую думу и довыборы в ряде муниципальных районов.  

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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