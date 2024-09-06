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Выборы Власть и политика

В Самарской области открылись избирательные участки

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 сентября, первый день голосования на выборах губернатора Самарской области, а также выборах депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск восьмого созыва, депутатов Представительных органов отдельных муниципальных образований по одномандатным избирательным округам.

На территории Самарской области образованы и действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Работает 1751 УИК.

6,7 и 8 сентября избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Сведения об избирательных участках и участковых комиссиях можно найти на сайте Избирательной комиссии Самарской области.

385 избирательных участков будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, все остальные УИК будут использовать технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода. 

В дни голосования на избирательных участках будут работать наблюдатели от Общественной палаты Самарской области, а также назначенные кандидатами и избирательными объединениями.

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Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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