В Самарской области открылись избирательные участки

В пятницу, 6 сентября, первый день голосования на выборах губернатора Самарской области, а также выборах депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск восьмого созыва, депутатов Представительных органов отдельных муниципальных образований по одномандатным избирательным округам.

На территории Самарской области образованы и действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Работает 1751 УИК.

6,7 и 8 сентября избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Сведения об избирательных участках и участковых комиссиях можно найти на сайте Избирательной комиссии Самарской области.

385 избирательных участков будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, все остальные УИК будут использовать технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.

В дни голосования на избирательных участках будут работать наблюдатели от Общественной палаты Самарской области, а также назначенные кандидатами и избирательными объединениями.