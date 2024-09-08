Больше 1 млн человек проголосовали на выборах губернатора Самарской области

По данным на 12:00 8 сентября явка избирателей на выборах губернатора Самарской области составила 44,49%. Свой голос отдали 1062 004 человека.

В Самаре проголосовали 35,06%, в Тольятти явка составила 28,02%, а в сельских регионах на выборы пришли уже 72,17% жителей.