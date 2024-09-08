Больше 1 млн человек проголосовали на выборах губернатора Самарской области

По данным на 12:00 8 сентября явка избирателей на выборах губернатора Самарской области составила 44,49%. Свой голос отдали 1062 004 человека.
В Самаре проголосовали 35,06%, в Тольятти явка составила 28,02%, а в сельских регионах на выборы пришли уже 72,17% жителей.
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Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.