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Выборы Власть и политика

"Голос каждого важен": самарские спортсмены голосуют на выборах губернатора

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6, 7 и 8 сентября жители Самарской области выбирают губернатора. Жители региона продолжают идти на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Гражданский долг исполнил мастер спорта, член сборной Самарской области по легкой атлетике Александр Буяновский. По его словам, участие в голосовании — это решение людей, неравнодушных к своей родной земле, которые хотят и знают, что лучше для их родного края.

"Я считаю, что на сегодняшний день в нашем регионе создаются все условия для занятий спортом для всех поколений. В последнее время изменения коснулись, в первую очередь, способа принятия решений. В обсуждениях участвуют сами спортсмены, тренеры, представители федераций. Наши мнения, наши идеи учитываются при создании программы развития региона! И точно так же наше мнение учитывается на выборах! Поэтому сегодня я пришел на избирателей участок и проголосовал", — сказал спортсмен.

Вчетвером пришли на избирательный участок члены семьи Яковлевых — руководитель региональной федерации спортивного метания ножа Андрей Яковлев, его супруга, спортивный судья Дарья Куванина и юные спортсмены Егор и Любава. Шестилетняя рекордсменка России пока не имеет избирательного права, но с интересом наблюдала за процессом.

Важность голосования отметил международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта, президент Федерации шашек Самарской области Олег Дашков. "Только проявляя свою активную гражданскую позицию, мы можем способствовать изменениям к лучшему. Я в спорте без малого 40 лет и могу судить о развитии спорта в нашем регионе с профессиональной точки зрения. В 2024 году была разработана программа "Мастер спорта", одним из ключевых моментов которой, наряду с другими важными инновациями, является поддержка спортсменов, которым будет присвоено звание мастера спорта, а также при выполнении разряда КМС. Я считаю, что подобные программы — очень большой вклад в развитие спорта нашей области. При этом в Самарской области продолжается развитие как профессионального, так и массового спорта, для чего ведется строительство инфраструктуры, что также очень радует", — отметил он.

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