"Голос каждого важен": самарские спортсмены голосуют на выборах губернатора

6, 7 и 8 сентября жители Самарской области выбирают губернатора. Жители региона продолжают идти на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор.

Гражданский долг исполнил мастер спорта, член сборной Самарской области по легкой атлетике Александр Буяновский. По его словам, участие в голосовании — это решение людей, неравнодушных к своей родной земле, которые хотят и знают, что лучше для их родного края.

"Я считаю, что на сегодняшний день в нашем регионе создаются все условия для занятий спортом для всех поколений. В последнее время изменения коснулись, в первую очередь, способа принятия решений. В обсуждениях участвуют сами спортсмены, тренеры, представители федераций. Наши мнения, наши идеи учитываются при создании программы развития региона! И точно так же наше мнение учитывается на выборах! Поэтому сегодня я пришел на избирателей участок и проголосовал", — сказал спортсмен.

Вчетвером пришли на избирательный участок члены семьи Яковлевых — руководитель региональной федерации спортивного метания ножа Андрей Яковлев, его супруга, спортивный судья Дарья Куванина и юные спортсмены Егор и Любава. Шестилетняя рекордсменка России пока не имеет избирательного права, но с интересом наблюдала за процессом.

Важность голосования отметил международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта, президент Федерации шашек Самарской области Олег Дашков. "Только проявляя свою активную гражданскую позицию, мы можем способствовать изменениям к лучшему. Я в спорте без малого 40 лет и могу судить о развитии спорта в нашем регионе с профессиональной точки зрения. В 2024 году была разработана программа "Мастер спорта", одним из ключевых моментов которой, наряду с другими важными инновациями, является поддержка спортсменов, которым будет присвоено звание мастера спорта, а также при выполнении разряда КМС. Я считаю, что подобные программы — очень большой вклад в развитие спорта нашей области. При этом в Самарской области продолжается развитие как профессионального, так и массового спорта, для чего ведется строительство инфраструктуры, что также очень радует", — отметил он.