На выборах губернатора Самарской области голосуют семьями

В Самарской области второй день идет голосование на выборах губернатора. На избирательные участки многие приходят семьями.
В Кинельском районе на голосование пришла с правнучками Батиме Кашановна Джумаева. Женщине в этом году исполнилось 85 лет. Она - многодетная мама, более 40 лет работала дояркой. Скромная труженица считает, что воспитывать детей и привить любовь к родной земле можно лишь своим примером.
Вместе с семьей — сыном и внуками — пришел на избирательный участок полный Кавалер Ордена Трудовой Славы, Почетный житель города Отрадного Валерий Проничев. "Я голосую за процветание Самарской области, за наше с вами общее будущее!", — сказал он.
На выборы президента РФ в марте 2024 года семья Даньшиных приходила с тремя дочками, а губернатора пришли выбирать уже с четырьмя. Татьяна и Алексей воспитывают пятерых детей. Старший сын уже вырос и живет самостоятельно, а четыре дочки вместе с родителями участвуют во всех важных событиях.
"Мы всегда ходили на выборы. Так нас научили наши родители, а теперь мы на своем примере прививаем своим детям чувство ответственности за будущее родного города, области и страны", — рассказала Татьяна.
98-летний участник Великой Отечественной войны Евгений Тимофеевич Адонин из Большеглушицкого района воспользовался правом проголосовать дома. "Пожелаю, чтобы наша страна, а особенно наша губерния, была одной из первых", — пожелал ветеран, опуская бюллетень в переносной ящик для голосования.
Глава медицинской династии Надежда Шайхутдинова из Похвистнево говорит, что голосовать необходимо всем обязательно. "Мы с мужем проголосовали в первый день. Дети взрослые и внуки у нас уже достигли возраста, когда можно выбирать, поэтому сами ходят, самостоятельно. Но обязательно. Мы выборы не пропускаем. Мы граждане нашей страны и должны делать свой выбор", — говорит Надежда Павловна.
Активность на выборах проявляют и молодые пары. Семья Александровых сегодня воспользовались своим избирательным правом и проголосовали." В браке полтора года, воспитываю маленькую дочь. Несмотря на то, что живут в Самаре, приехали на малую Родину в Большеглушицкий район, чтобы проголосовать", - говорит глава семьи.
А в селе Подбельск Похвистневского района молодая семья Евдокимовых сразу же после торжественной церемонии бракосочетания отправилась на избирательный участок. "Участие в выборах только подчеркнуло и внесло свою изюминку в значимость этого дня", — подчеркнули молодожены, отдав свои голоса на выборах губернатора.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.