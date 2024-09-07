16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На выборах губернатора Самарской области голосуют семьями Молодые самарцы голосуют на выборах губернатора "Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области": деятели культуры о том, почему они идут на выборы "В общественный штаб не поступило ни одной жалобы": в Самарской области проходит второй день голосования В первый день выборов губернатора явка составила 25,51%

Выборы Власть и политика

На выборах губернатора Самарской области голосуют семьями

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области второй день идет голосование на выборах губернатора. На избирательные участки многие приходят семьями.

В Кинельском районе на голосование пришла с правнучками Батиме Кашановна Джумаева. Женщине в этом году исполнилось 85 лет. Она - многодетная мама, более 40 лет работала дояркой. Скромная труженица считает, что воспитывать детей и привить любовь к родной земле можно лишь своим примером.

Вместе с семьей — сыном и внуками — пришел на избирательный участок полный Кавалер Ордена Трудовой Славы, Почетный житель города Отрадного Валерий Проничев. "Я голосую за процветание Самарской области, за наше с вами общее будущее!", — сказал он.

На выборы президента РФ в марте 2024 года семья Даньшиных приходила с тремя дочками, а губернатора пришли выбирать уже с четырьмя. Татьяна и Алексей воспитывают пятерых детей. Старший сын уже вырос и живет самостоятельно, а четыре дочки вместе с родителями участвуют во всех важных событиях.

"Мы всегда ходили на выборы. Так нас научили наши родители, а теперь мы на своем примере прививаем своим детям чувство ответственности за будущее родного города, области и страны", — рассказала Татьяна.

98-летний участник Великой Отечественной войны Евгений Тимофеевич Адонин из Большеглушицкого района воспользовался правом проголосовать дома. "Пожелаю, чтобы наша страна, а особенно наша губерния, была одной из первых", — пожелал ветеран, опуская бюллетень в переносной ящик для голосования.

Глава медицинской династии Надежда Шайхутдинова из Похвистнево говорит, что голосовать необходимо всем обязательно. "Мы с мужем проголосовали в первый день. Дети взрослые и внуки у нас уже достигли возраста, когда можно выбирать, поэтому сами ходят, самостоятельно. Но обязательно. Мы выборы не пропускаем. Мы граждане нашей страны и должны делать свой выбор", — говорит Надежда Павловна.

Активность на выборах проявляют и молодые пары. Семья Александровых сегодня воспользовались своим избирательным правом и проголосовали." В браке полтора года, воспитываю маленькую дочь. Несмотря на то, что живут в Самаре, приехали на малую Родину в Большеглушицкий район, чтобы проголосовать", - говорит глава семьи.

А в селе Подбельск Похвистневского района молодая семья Евдокимовых сразу же после торжественной церемонии бракосочетания отправилась на избирательный участок. "Участие в выборах только подчеркнуло и внесло свою изюминку в значимость этого дня", — подчеркнули молодожены, отдав свои голоса на выборах губернатора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6