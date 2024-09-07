На выборах губернатора Самарской области голосуют семьями

В Самарской области второй день идет голосование на выборах губернатора. На избирательные участки многие приходят семьями.

В Кинельском районе на голосование пришла с правнучками Батиме Кашановна Джумаева. Женщине в этом году исполнилось 85 лет. Она - многодетная мама, более 40 лет работала дояркой. Скромная труженица считает, что воспитывать детей и привить любовь к родной земле можно лишь своим примером.

Вместе с семьей — сыном и внуками — пришел на избирательный участок полный Кавалер Ордена Трудовой Славы, Почетный житель города Отрадного Валерий Проничев. "Я голосую за процветание Самарской области, за наше с вами общее будущее!", — сказал он.

На выборы президента РФ в марте 2024 года семья Даньшиных приходила с тремя дочками, а губернатора пришли выбирать уже с четырьмя. Татьяна и Алексей воспитывают пятерых детей. Старший сын уже вырос и живет самостоятельно, а четыре дочки вместе с родителями участвуют во всех важных событиях.

"Мы всегда ходили на выборы. Так нас научили наши родители, а теперь мы на своем примере прививаем своим детям чувство ответственности за будущее родного города, области и страны", — рассказала Татьяна.

98-летний участник Великой Отечественной войны Евгений Тимофеевич Адонин из Большеглушицкого района воспользовался правом проголосовать дома. "Пожелаю, чтобы наша страна, а особенно наша губерния, была одной из первых", — пожелал ветеран, опуская бюллетень в переносной ящик для голосования.

Глава медицинской династии Надежда Шайхутдинова из Похвистнево говорит, что голосовать необходимо всем обязательно. "Мы с мужем проголосовали в первый день. Дети взрослые и внуки у нас уже достигли возраста, когда можно выбирать, поэтому сами ходят, самостоятельно. Но обязательно. Мы выборы не пропускаем. Мы граждане нашей страны и должны делать свой выбор", — говорит Надежда Павловна.

Активность на выборах проявляют и молодые пары. Семья Александровых сегодня воспользовались своим избирательным правом и проголосовали." В браке полтора года, воспитываю маленькую дочь. Несмотря на то, что живут в Самаре, приехали на малую Родину в Большеглушицкий район, чтобы проголосовать", - говорит глава семьи.

А в селе Подбельск Похвистневского района молодая семья Евдокимовых сразу же после торжественной церемонии бракосочетания отправилась на избирательный участок. "Участие в выборах только подчеркнуло и внесло свою изюминку в значимость этого дня", — подчеркнули молодожены, отдав свои голоса на выборах губернатора.