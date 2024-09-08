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Больше 1 млн человек проголосовали на выборах губернатора Самарской области "Не оставаться в стороне": руководители молодежных организаций об участии в выборах Наблюдатели: "Голосование проходит штатно" "Голос каждого важен": самарские спортсмены голосуют на выборах губернатора Стартовал заключительный день голосования на выборах губернатора

Выборы Власть и политика

"Не оставаться в стороне": руководители молодежных организаций об участии в выборах

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Движение "Волонтеры Победы" традиционно входит в общественный штаб наблюдателей Общественной палаты Самарской области, волонтеры активно принимают участие в наблюдении за выборами.

Исполнительный директор регионального отделения "Волонтеров Победы", член Общественной палаты области Сергей Андриянов отмечает, что выборы проходят спокойно: "Сам лично посещал общественный штаб Самарской области, где убедился и получил обратную связь от муниципалитетов, что выборы проходят спокойно, замечаний нет".

Сергей Андриянов подчеркнул, что выбор каждого очень важен, и пригласил молодежь проголосовать за развитие Самарской области: "Наблюдая за сверстниками, за активной молодежью, которая принимает участие во многих мероприятиях Самарской области, общаясь с ними, я вижу, что они понимают, что выборы — а сейчас мы выбираем губернатора — это очень важное событие, так как от результата голосования зависит дальнейшее развитие, в том числе и молодежной политики. Буквально в августе был принят новый закон о молодежной политике, готовится новый национальный проект, связанный с молодежной политикой и, конечно, очень важно, чтобы выбранный губернатор активно принимал участие в мероприятиях с молодежью. Молодежь это прекрасно понимает, видит и активно идет голосовать. Мы наблюдаем, что ребята подключились к флешмобу #СамараВыбирает2024 в социальных сетях. Просто каждую минуту наши сверстники идут голосовать и рассказывают, что они приняли участие в выборах".

Руководитель Самарского регионального отделения "Поискового движения России" Евгений Ривкинд также уверен в важности выборов и активной гражданской позиции молодежи. "Выборный процесс очень важен, - говорит он. - Благодаря выборам каждый из нас, особенно молодежь, может определить не только свой личный жизненный путь, своей семьи, но и всего нашего общества. Выборы должны показывать ребятам, что их мнение, их слово, их выбор являются одной из главных движущих сил общества. Молодые люди сами могут попробовать себя в разных должностях, через общественный молодежный парламент, ну и, конечно, передать свой личный наказ любому избираемому лицу. И тем самым понять, что не надо оставаться в стороне, а нужно активно вступать во взрослую жизнь и проявлять свою гражданскую позицию. Многие наши ребята уже проголосовали, они размещают на своих личных страницах фотографии и с гордостью пишут слова о том, что каждый из них сделал свой выбор".

Руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области Илья Судин подает личный пример сверстникам — на выборы он пришел с семьей. "Молодые люди сейчас очень активные, и это не может не радовать. Молодежь понимает, что нельзя отдавать такие решения кому-то на откуп, надо делать свой выбор. Мы воспитываем ребят патриотами и активными участниками общественной жизни страны", — делится он.

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