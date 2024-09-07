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Выборы Власть и политика

Почетные граждане Самарской области проголосовали на избирательных участках и на дому

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области проходят выборы губернатора. Активно участвуют в голосовании почетные граждане региона.

Максим Борисович Оводенко проголосовал на дому Максим Борисович Оводенко проголосовал на дому
Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Присвоение звания "Почетный гражданин Самарской области" является высшей степенью признания заслуг гражданина перед регионом и его населением. Звание присваивается за особые заслуги гражданина в общественной и государственной деятельности, выдающийся вклад в развитие науки, культуры, производства, физической культуры и спорта, иную деятельность, способствующую всестороннему развитию Самарской области и Российской Федерации.

Герой социалистического труда, председатель клуба Почетных граждан Самарской области Максим Оводенко проголосовал на дому. "Голосую за развитие любимого края. Я всегда участвую в выборах, потому что мне не безразлична судьба моего родного региона. У нас много талантливой молодежи, они — наше будущее, и поэтому важно, чтобы они понимали, что за ними тоже выбор — как будет развиваться наша область. Самарская область — крупный и значимый регион не только для Поволжья, но для всей страны, особенно в сфере промышленности. И мне, как человеку, который руководил одним из крупнейших заводов в СССР, отрадно видеть, что сейчас уделяется большое внимание этой сфере. Нужно быть едиными и участвовать в выборе будущего нашей родины", — сказал он.

Евгения Аршлутова — народный учитель СССР, Почетный гражданин Самарской области с педагогическим стажем 45 лет, также проголосовала на дому. "Сейчас наша страна подвергается военной, информационной и идеологической агрессии. В этой обстановке очень важно брать ответственность за наше будущее, жителям региона — выбрать, кто будет возглавлять Самарскую область. Призываю всех жителей нашего региона посетить избирательные участки и отдать свой голос за будущее нашей области. Я свой выбор сделала", — отметила Евгения Александровна.

Заслуженный деятель науки РФ, доктор исторических наук, профессор Самарского университета Петр Кабытов пришел на избирательный участок не только выразить свою гражданскую позицию, но и послужить примером для молодежи, которая голосует впервые.

"Я проголосовал, и от всего сердца желаю губернатору Самарской области, который будет избран, успехов. Всем нам вместе — и самарской администрации, и муниципальным органам власти, и всему самарскому народу — предстоит решать поистине масштабные задачи по развитию Самарской области. Уверен, что созидательная деятельность придаст новый импульс к развитию социально-экономической и социокультурной сфер нашего региона", — сказал Петр Серафимович.

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весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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