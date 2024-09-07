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"Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области": деятели культуры о том, почему они идут на выборы "В общественный штаб не поступило ни одной жалобы": в Самарской области проходит второй день голосования В первый день выборов губернатора явка составила 25,51% Сотрудники предприятий региона голосуют за будущее региона Ветераны СВО с семьями голосуют на выборах губернатора

Выборы Власть и политика

"Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области": деятели культуры о том, почему они идут на выборы

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6, 7 и 8 сентября проходит голосование на выборах губернатора Самарской области. Жители региона продолжают идти на избирательные участки.

Директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов отметил, что в эти дни жители региона определяют вектор его развития на ближайшие годы. "Участие в выборах губернатора Самарской области – это гражданский долг каждого, ведь мы голосуем за будущее нашего региона, - говорит он. - Важно обеспечить социальную и политическую стабильность, повышать уровень жизни и благополучия граждан, поддерживать семьи, молодежь, развивать сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Если вы любите Самарскую область, неравнодушны к тому, что в ней происходит и будет происходить, будет ли она процветать и добиваться успехов, то вы придете и сделаете свой выбор".

Народный артист РФ, дирижер, художественный руководитель Самарской филармонии Михаил Щербаков подчеркивает значимость примера старшего поколения: "Прийти на выборы и отдать свой голос за будущее региона — долг каждого человека. Я вижу в этом и свою личную миссию. Рад наблюдать, что не только старшее поколение активно ходит на выборы, но и молодые люди не остаются в стороне, а голосуют, проявляя свою гражданскую и патриотическую позицию!"

Проголосовала и директор Тольяттинской филармонии Лидия Семенова, она уверена, что участие в выборах — это возможность для каждого внести свой вклад в будущее. "Сегодня мы выбираем губернатора Самарской области, и это, несомненно, важный и ответственный выбор, который повлияет на развитие региона. И голосуя сегодня, я, конечно, голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области. Ведь культура не менее важна, чем экономические и технологические прорывы", - комментирует она.

Актриса театра "СамАрт" Мария Феофанова приняла участие в выборах вместе с супругом и родными: "Мы всей семьей всегда стараемся на выборы прийти одними из первых, чтобы показать пример своим небезразличием. Так было заведено и у моих родителей, они очень активные, всегда принимали участие в жизни общества и меня также воспитали. То есть в нашей семье из поколения в поколение передается эта ответственность, и я считаю, что это действительно важно".

По мнению Марии, молодые люди недооценивают значимость выборов. "Людям, которые думают, что от них ничего не зависит, мне хочется сказать, что это не так - каждый из нас сам делает свой выбор. Нельзя просто стоять в стороне и думать, что ваше мнение ничего не значит, - говорит актриса. - Очень важно пойти проголосовать, это обязанность каждого гражданина России. Хорошо, что сейчас для голосования выделяется три дня, можно пойти на избирательный участок в любое удобное время. И мне кажется, это все-таки должен быть праздник для людей, ощущение, что ты причастен к истории, сам строишь свою жизнь, свою судьбу. Мы имеем право выбора и должны реализовать его, как раз для того, чтобы за нас этот выбор никто другой не сделал".

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