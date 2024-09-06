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Выборы Власть и политика

Депутат Госдумы Владимир Гутенев призвал жителей Самарской области прийти на выборы губернатора

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В единый день голосования в 83 регионах России пройдут избирательные кампании различного уровня: прямые выборы глав в 21 субъекте федерации, в том числе и в Самарской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Комитета ГД по промышленности и торговле, депутат от региона Владимир Гутенев.

"Единый день голосования — важное событие, предоставляющее возможность выразить свою гражданскую позицию и внести личный вклад в развитие страны. В период с 6 по 8 сентября избирать нового главу региона будут и самарцы", — рассказал парламентарий.

Он назвал последний день голосования знаменательным, поскольку он совпадает с Днем города — Самаре исполнится 438 лет.

"Призываю каждого посетить избирательный участок. От сделанного выбора зависит дальнейшее развитие вашего родного края, его экономики, социальной сферы и в конечном итоге повышение качества жизни граждан", — обратился Владимир Гутенев к жителям.

Голосование в регионе пройдёт 6, 7 и 8 сентября. Всего в регионе открылся 1751 избирательный участок,  они будут работать с 8:00 до 20:00.

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