16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудники предприятий региона голосуют за будущее региона Ветераны СВО с семьями голосуют на выборах губернатора Геннадий Котельников: "На выборы всегда хожу с удовольствием" В Самарской области уже проголосовали 16,59% избирателей Медработники крупнейших областных больниц приняли участие в выборах губернатора Самарской области

Выборы Власть и политика

Сотрудники предприятий региона голосуют за будущее региона

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область — это ведущий промышленный регион России, на территории которого работают крупнейшие предприятия, обладающие мощной производственной базой, применяющие современные технологии и высокотехнологичное оборудование. Но главный актив — это труженики и целые трудовые династии, которые обеспечивают выпуск качественной продукции, известной далеко за пределами нашего региона.

Фото: предоставлено АО "ТЯЖМАШ"

Работники "ОДК-Кузнецов" приняли активное участие в выборах губернатора Самарской области. Заводу более 80 лет — поколения заводчан работают на благо региона, здесь трудятся династии. "Кузнецовцы" несут ответственность за качество производимой продукции, и так же ответственно подходят к выбору будущего для себя и своих детей — оно решается сегодня. Развитие экономики, промышленности, строительства, модернизация инфраструктуры и привлечение в губернию инвестиций — за такое будущее региона проголосовали сегодня работники "ОДК-Кузнецов" и члены их семей.

Татьяна Лукина, председатель первичной профсоюзной общественной организации "Авиакора", проголосовала за будущее для себя, своей семьи, своего завода и всей Самарской области. "Я работаю на "Авиакоре" с 1978 года, начинала в должности распределителя работ и никогда не теряла веры в будущее нашего предприятия. Профсоюзная работа — это моя жизнь. Я всегда стремилась защищать интересы своих коллег, помогать решать их проблемы и создавать условия для достойной жизни. Сегодня от нашего выбора зависит будущее нашего региона. Я уверена, что сделанный всеми нами в дни голосования выбор поможет обеспечить процветание Самарской области. Голосую за будущее!", — рассказала Татьяна Викторовна.

Проголосовать пришли работники АО "ТЯЖМАШ", среди которых инженер-конструктор отдела главного конструктора по комплексным поставкам Александр Печенов. "Для меня это не только возможность проявить свою гражданскую позицию, но и подать пример сверстникам. Ведь будущее — за молодыми".

Сотрудники ПАО "КуйбышевАзот" всегда ответственно относятся к судьбе родного города и региона. "Мы выбираем будущее Самарской области. А значит, и будущее родного предприятия. Ведь развитие региона и развитие его промышленного кластера тесно взаимосвязаны. Сильными мы должны быть вместе. Когда область оказывает содействие в развитии предприятий, повышается общее благосостояние населения. Это новые рабочие места и рост заработной платы, повышение налоговых поступлений в бюджет и привлечение инвестиций, новые меры поддержки жителей и актуальные проекты в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса. Каким курсом пойдет Самарская область, зависит от того, кто встанет во главе губернии. Это должен быть человек с пониманием дела, близкий к народу и готовый на прямой диалог", — прокомментировал заместитель начальника службы пропусков и внутреннего распорядка ПАО "КуйбышевАзот" Вадим Гребеньков.

"Идти на выборы — это не просто право, это возможность влиять на будущее своей страны, выбирать тех, кто будет представлять ваши интересы, и решать важные для вас вопросы. Ваш голос — это голос за перемены, за развитие и за будущее, которое вы хотите видеть", — считает Екатерина Ковенкова, руководитель направления по подбору персонала светотехнического завода "Луч".

"Для нас, заводчан, очень важно, кто возглавит область. Ведь от этого зависит будущее нашего предприятия, наше благополучие и благополучие наших детей. Мы хотим видеть губернатора, который будет работать на благо региона, поддерживать промышленность и создавать новые рабочие места", — поделились мнением семья Хохловых - Сергей и Екатерина, сотрудники ЗАО "Тольяттинский завод автоагрегатов".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6