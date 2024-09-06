Сотрудники предприятий региона голосуют за будущее региона

Самарская область — это ведущий промышленный регион России, на территории которого работают крупнейшие предприятия, обладающие мощной производственной базой, применяющие современные технологии и высокотехнологичное оборудование. Но главный актив — это труженики и целые трудовые династии, которые обеспечивают выпуск качественной продукции, известной далеко за пределами нашего региона.

Работники "ОДК-Кузнецов" приняли активное участие в выборах губернатора Самарской области. Заводу более 80 лет — поколения заводчан работают на благо региона, здесь трудятся династии. "Кузнецовцы" несут ответственность за качество производимой продукции, и так же ответственно подходят к выбору будущего для себя и своих детей — оно решается сегодня. Развитие экономики, промышленности, строительства, модернизация инфраструктуры и привлечение в губернию инвестиций — за такое будущее региона проголосовали сегодня работники "ОДК-Кузнецов" и члены их семей.

Татьяна Лукина, председатель первичной профсоюзной общественной организации "Авиакора", проголосовала за будущее для себя, своей семьи, своего завода и всей Самарской области. "Я работаю на "Авиакоре" с 1978 года, начинала в должности распределителя работ и никогда не теряла веры в будущее нашего предприятия. Профсоюзная работа — это моя жизнь. Я всегда стремилась защищать интересы своих коллег, помогать решать их проблемы и создавать условия для достойной жизни. Сегодня от нашего выбора зависит будущее нашего региона. Я уверена, что сделанный всеми нами в дни голосования выбор поможет обеспечить процветание Самарской области. Голосую за будущее!", — рассказала Татьяна Викторовна.

Проголосовать пришли работники АО "ТЯЖМАШ", среди которых инженер-конструктор отдела главного конструктора по комплексным поставкам Александр Печенов. "Для меня это не только возможность проявить свою гражданскую позицию, но и подать пример сверстникам. Ведь будущее — за молодыми".

Сотрудники ПАО "КуйбышевАзот" всегда ответственно относятся к судьбе родного города и региона. "Мы выбираем будущее Самарской области. А значит, и будущее родного предприятия. Ведь развитие региона и развитие его промышленного кластера тесно взаимосвязаны. Сильными мы должны быть вместе. Когда область оказывает содействие в развитии предприятий, повышается общее благосостояние населения. Это новые рабочие места и рост заработной платы, повышение налоговых поступлений в бюджет и привлечение инвестиций, новые меры поддержки жителей и актуальные проекты в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса. Каким курсом пойдет Самарская область, зависит от того, кто встанет во главе губернии. Это должен быть человек с пониманием дела, близкий к народу и готовый на прямой диалог", — прокомментировал заместитель начальника службы пропусков и внутреннего распорядка ПАО "КуйбышевАзот" Вадим Гребеньков.

"Идти на выборы — это не просто право, это возможность влиять на будущее своей страны, выбирать тех, кто будет представлять ваши интересы, и решать важные для вас вопросы. Ваш голос — это голос за перемены, за развитие и за будущее, которое вы хотите видеть", — считает Екатерина Ковенкова, руководитель направления по подбору персонала светотехнического завода "Луч".

"Для нас, заводчан, очень важно, кто возглавит область. Ведь от этого зависит будущее нашего предприятия, наше благополучие и благополучие наших детей. Мы хотим видеть губернатора, который будет работать на благо региона, поддерживать промышленность и создавать новые рабочие места", — поделились мнением семья Хохловых - Сергей и Екатерина, сотрудники ЗАО "Тольяттинский завод автоагрегатов".