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Выборы Власть и политика

Ветераны СВО с семьями голосуют на выборах губернатора

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области идет голосование на выборах губернатора. Житель Самары Павел Веткин — участник специальной военной операции. 6 сентября он пришел на избирательный участок с супругой и маленькой дочкой.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Для нас это возможность поучаствовать в жизни нашей великой страны, — говорит Павел. — Я уверен, сейчас важен голос каждого нашего жителя. Мы можем сделать выбор, это выбор будущего. Каждый должен сказать свое слово, чтобы быть услышанным, каждый должен прийти и поучаствовать в выборах. У нас это семейная традиция, мы ходим всей семьей: и на возложение цветов в честь памятных дат в дни воинской славы России, и на выборы, потому что считаем важным поддерживать наше государство. И дочку тоже приучаем к этому".

По его словам, в первый раз он пошел добровольцем в феврале прошлого года, поскольку понимал, что стране нужна поддержка в борьбе с нацистским режимом на Украине. Второй раз он отправился на фронт в этом году: "Мы с женой решили, что нужно вновь поддержать наших ребят в наступлении. Сейчас я дома, после ранения занимаюсь восстановлением здоровья".

Игорь Горохов тоже участвовал в СВО. "Я пошел защищать страну, так как моя Родина в опасности. Был штурмовиком, получил ранение, затем меня демобилизовали. После возвращения обратился в самарский филиал госфонда "Защитники Отечества", где мне помогли оформить льготы и трудоустроиться на завод "Прогресс". За что я очень благодарен".

На выборы ветеран спецоперации пришел со своей супругой. "Я хочу, чтобы у нас был настоящий хозяин в области. Чтобы дороги стали хорошие, отремонтировали социальные объекты — детские сады, школы, чтобы было больше благоустроенных парков", — отметил он.

Подполковник запаса Олег Зорин отдал службе Родине больше 30 лет. В последние годы работал профессором кафедры военно-политической работы в Казанском высшем танковом командном училище. После участия в специальной военной операции решил вернуться с семьей в родной город — Самару.

Сейчас ветеран СВО, подполковник запаса, кандидат юридических наук — доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского государственного университета, проводит уроки мужества для подрастающего поколения. Также он успешно прошел обучение по президентской программе "Время героев", которая направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных госкомпаниях.

Сегодня с супругой и дочкой Олег Зорин — на избирательном участке. "Впервые за 15 лет мы с женой используем свое избирательное право на территории родной губернии, до этого голосовали по месту прохождения службы в других регионах. Сегодня голосуем за будущее Самарской области, ее развитие, дальнейшее процветание нашего любимого региона".

Напомним, выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

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