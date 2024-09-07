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Выборы Власть и политика

По итогам двух дней явка на выборах губернатора составила 40,35%

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на выборах губернатора по состоянию на 20:00 явка избирателей составила 40,35%. Об этом сообщает региональный избирком.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Свой выбор уже сделали 962 060 жителей области.

Напомним, выборы проходят в три дня - 6, 7, 8 сентября. По итогам первого дня явка составила 25,51%.

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