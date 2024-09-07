По итогам двух дней явка на выборах губернатора составила 40,35%

В Самарской области на выборах губернатора по состоянию на 20:00 явка избирателей составила 40,35%. Об этом сообщает региональный избирком.
Свой выбор уже сделали 962 060 жителей области.
Напомним, выборы проходят в три дня - 6, 7, 8 сентября. По итогам первого дня явка составила 25,51%.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.