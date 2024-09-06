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Выборы Власть и политика

Медработники крупнейших областных больниц приняли участие в выборах губернатора Самарской области

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 сентября, в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина прошел первый день голосования. На избирательный участок, расположенный на территории медучреждения, с самого утра начали приходить сотрудники, которые уже сделали свой выбор.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

По словам представителей больницы, такая организация процесса голосования значительно упрощает участие медиков в выборах. 

"Это очень удобно, когда наши сотрудники могут проголосовать за будущего губернатора. Участие в выборах — это не только право гражданина, но и забота о дальнейшем развитии Самарской области. Мы активно участвуем в этом процессе, осознавая свою ответственность за развитие региона и улучшение жизни его жителей", — отметил главный врач учреждения Сергей Пушкин.

Завтра в больнице также будет организовано голосование среди пациентов. Жители региона, которые в настоящее время проходят лечение в областной больнице, смогут исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах.

Сегодня голосуют и сотрудники Самарской городской клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко.

"Наши врачи уже начали голосовать. Возможность принять участие в выборах губернатора Самарской области предусмотрена и для тех, кто будет дежурить в стационаре. Я считаю, что каждый человек при достижении 18-летия — возраста, позволяющего проголосовать, должен выразить свою гражданскую позицию. Это и солидарность, и единение, и та воля, которую народ выражает и имеет возможность получить желаемый результат. А мы все, безусловно, желаем прогресса и развития нашей Самарской области", — подчеркнул главный врач Самарской городской клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко Яков Резников.

Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

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