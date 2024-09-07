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Выборы Власть и политика

Глава региона Вячеслав Федорищев посетил Центр общественного наблюдения

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Центр общественного наблюдения (ЦОН), где встретился с наблюдателями и оценил ход избирательной кампании.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Руководитель области проверил работу наблюдателей ЦОНа, а также провел совещание по видеоконференцсвязи Общественного штаба с координаторами наблюдателей в муниципальных образованиях. Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Вадим Чумак доложил о том, что выборная кампания проходит без нарушений.

"Прошу не расслабляться, впереди еще много работы. Она организована хорошо, но контроль ослаблять нельзя, несмотря на то, что со своей задачей вы справляетесь", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Видеонаблюдатели следят за соблюдением избирательных прав граждан, ходом голосования на УИКах и в территориальных избирательных комиссиях. В ЦОНе оборудована видеостена, на которой ведется видеотрансляция со случайно выбранных избирательных участков.

"Это дополнительно помогает достичь открытости процесса, прозрачности, что позволит нам обеспечить легитимность всего избирательного процесса", — отметила член Совета при президенте Российской Федерации по правам человека и развитию гражданского общества Екатерина Сморода.

В Центре общественного наблюдения концентрируется вся работа по общественному наблюдению за выборами. Сюда поступают сообщения от общественных наблюдателей, которым дают оценку профессиональные юристы: так же, как и сообщениям избирателей, размещаемым в соцсетях.

Демонстрацию информационных сообщений общественных наблюдателей с избирательных участков провели для Вячеслава Федорищева председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Вадим Чумак, координатор работы наблюдателей в социальных сетях Тамара Крушинина и куратор взаимодействия общественных наблюдателей в Самарской области с общероссийским Независимым общественным мониторингом Александр Ильин.

ЦОН постоянно открыт для представителей общественности и средств массовой информации. Его посещают лидеры общественного мнения, представители политических партий, кандидаты на должность губернатора Самарской области, юристы и электоральные эксперты, чтобы поделиться оценками выборных событий.

Члены Общественного штаба ежедневно находятся на связи с наблюдателями во всех муниципальных образованиях, в том числе посредством видеоконференцсвязи. Все события на избирательных участках отражаются наблюдателями на портале Независимого общественного мониторинга и в личных аккаунтах.

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