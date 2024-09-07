Глава региона Вячеслав Федорищев посетил Центр общественного наблюдения

В субботу, 7 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Центр общественного наблюдения (ЦОН), где встретился с наблюдателями и оценил ход избирательной кампании.
Руководитель области проверил работу наблюдателей ЦОНа, а также провел совещание по видеоконференцсвязи Общественного штаба с координаторами наблюдателей в муниципальных образованиях. Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Вадим Чумак доложил о том, что выборная кампания проходит без нарушений.
"Прошу не расслабляться, впереди еще много работы. Она организована хорошо, но контроль ослаблять нельзя, несмотря на то, что со своей задачей вы справляетесь", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.
Видеонаблюдатели следят за соблюдением избирательных прав граждан, ходом голосования на УИКах и в территориальных избирательных комиссиях. В ЦОНе оборудована видеостена, на которой ведется видеотрансляция со случайно выбранных избирательных участков.
"Это дополнительно помогает достичь открытости процесса, прозрачности, что позволит нам обеспечить легитимность всего избирательного процесса", — отметила член Совета при президенте Российской Федерации по правам человека и развитию гражданского общества Екатерина Сморода.
В Центре общественного наблюдения концентрируется вся работа по общественному наблюдению за выборами. Сюда поступают сообщения от общественных наблюдателей, которым дают оценку профессиональные юристы: так же, как и сообщениям избирателей, размещаемым в соцсетях.
Демонстрацию информационных сообщений общественных наблюдателей с избирательных участков провели для Вячеслава Федорищева председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Вадим Чумак, координатор работы наблюдателей в социальных сетях Тамара Крушинина и куратор взаимодействия общественных наблюдателей в Самарской области с общероссийским Независимым общественным мониторингом Александр Ильин.
ЦОН постоянно открыт для представителей общественности и средств массовой информации. Его посещают лидеры общественного мнения, представители политических партий, кандидаты на должность губернатора Самарской области, юристы и электоральные эксперты, чтобы поделиться оценками выборных событий.
Члены Общественного штаба ежедневно находятся на связи с наблюдателями во всех муниципальных образованиях, в том числе посредством видеоконференцсвязи. Все события на избирательных участках отражаются наблюдателями на портале Независимого общественного мониторинга и в личных аккаунтах.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.