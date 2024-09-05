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Выборы Власть и политика

Избирательному участку в Тольятти присвоено имя участника СВО Александра Загороднева

ТОЛЬЯТТИ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 сентября, в Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению избирательному участку № 3908 Комсомольского района имени Загороднева Александра Ивановича, председателя участковой избирательной комиссии данного избирательного участка.

Фото: Избирательная комиссия самарской области

Мы склоняем головы в память об Александре Ивановиче, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и награжденном орденом Мужества посмертно.

Настоящие герои незаметны в мирное время, в минуту опасности они честно выполняют свой гражданский долг, не подчиняясь страху смерти.

Александр Иванович навечно остался солдатом России, которым гордится наша страна.

В честь этого события на здании Колледжа технического и художественного образования г. Тольятти размещена мемориальная доска.

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