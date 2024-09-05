Избирательному участку в Тольятти присвоено имя участника СВО Александра Загороднева

В четверг, 5 сентября, в Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению избирательному участку № 3908 Комсомольского района имени Загороднева Александра Ивановича, председателя участковой избирательной комиссии данного избирательного участка.

Мы склоняем головы в память об Александре Ивановиче, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и награжденном орденом Мужества посмертно.



Настоящие герои незаметны в мирное время, в минуту опасности они честно выполняют свой гражданский долг, не подчиняясь страху смерти.

Александр Иванович навечно остался солдатом России, которым гордится наша страна.

В честь этого события на здании Колледжа технического и художественного образования г. Тольятти размещена мемориальная доска.