Избирательному участку в Тольятти присвоено имя участника СВО Александра Загороднева

В четверг, 5 сентября, в Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению избирательному участку № 3908 Комсомольского района имени Загороднева Александра Ивановича, председателя участковой избирательной комиссии данного избирательного участка.
Мы склоняем головы в память об Александре Ивановиче, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и награжденном орденом Мужества посмертно.
Настоящие герои незаметны в мирное время, в минуту опасности они честно выполняют свой гражданский долг, не подчиняясь страху смерти.
Александр Иванович навечно остался солдатом России, которым гордится наша страна.
В честь этого события на здании Колледжа технического и художественного образования г. Тольятти размещена мемориальная доска.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.