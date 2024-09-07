Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора

В первый день голосования за губернатора Самарской области явка превысила 25%. Традиционно самыми активными стали сельские районы — более 40% проголосовавших.

"Мы как раз собираемся сейчас проголосовать. Возьмем бабушек, дедушек, маленьких деток и пойдем голосовать. Я считаю важным с детства прививать культуру голосования, ответственности за свой выбор, - говорит руководитель лаборатории КФХ Цирулев Наталья Боровкова из Приволжского района. - Голосовать нужно. Если ты проголосовал, то ты имеешь право спросить с власти. Ведь это наш выбор, как дальше будет развиваться район, область и страна в целом. Мы вначале в семье обсуждаем кандидатов — знакомимся с их биографиями, тем, что они планируют изменить, какие пути развития видят. Для нас это важно. Конечно, каждый делает свой выбор, не настаивая на какой-то определенной кандидатуре. Потом идем голосовать, а затем обязательно всей семьей на прогулку в парк и по мороженому!"

Жители региона уверены, что сегодня важно показать сплоченность и приверженность настоящим ценностям, голос каждого может быть решающим.

"Мы с женой, конечно, в пятницу с утра сходили проголосовать. Удобно, что можно в пятницу перед работой зайти, выполнить гражданский долг и пойти трудиться. Насколько знаю, у нас почти все утром в первый день голосуют, а потом кто в поле, кто на дойку, по своим делам. Люди стали разбираться и понимать, что реально влияют на власть и важно кто управляет развитием, всем хочется достойного будущего", — говорит руководитель Колхоза им. Куйбышева Владимир Рогов из Кинельского района.

"Сегодня сходили проголосовать с утра вместе с женой. Считаю важным самим управлять своим будущим. На участке все было — и кабинка для голосования, все контролируют общественные наблюдатели. Все, как и должно быть", — считает Дмитрий Климов, главный агроном сельхозпредприятия "Агро-ресурс" из Пестравского района.

"В сельских районах всегда активно голосуют, потому что люди ответственно относятся к своему выбору. Мы с мужем проголосовали, и сельчане почти все, мы же все друг друга знаем. От руководителя многое зависит, поэтому и выбираем для себя", — делится глава Клявлинского районного потребительского общества Наталья Кожевникова.