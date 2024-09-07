Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора

В первый день голосования за губернатора Самарской области явка превысила 25%. Традиционно самыми активными стали сельские районы — более 40% проголосовавших.
"Мы как раз собираемся сейчас проголосовать. Возьмем бабушек, дедушек, маленьких деток и пойдем голосовать. Я считаю важным с детства прививать культуру голосования, ответственности за свой выбор, - говорит руководитель лаборатории КФХ Цирулев Наталья Боровкова из Приволжского района. - Голосовать нужно. Если ты проголосовал, то ты имеешь право спросить с власти. Ведь это наш выбор, как дальше будет развиваться район, область и страна в целом. Мы вначале в семье обсуждаем кандидатов — знакомимся с их биографиями, тем, что они планируют изменить, какие пути развития видят. Для нас это важно. Конечно, каждый делает свой выбор, не настаивая на какой-то определенной кандидатуре. Потом идем голосовать, а затем обязательно всей семьей на прогулку в парк и по мороженому!"
Жители региона уверены, что сегодня важно показать сплоченность и приверженность настоящим ценностям, голос каждого может быть решающим.
"Мы с женой, конечно, в пятницу с утра сходили проголосовать. Удобно, что можно в пятницу перед работой зайти, выполнить гражданский долг и пойти трудиться. Насколько знаю, у нас почти все утром в первый день голосуют, а потом кто в поле, кто на дойку, по своим делам. Люди стали разбираться и понимать, что реально влияют на власть и важно кто управляет развитием, всем хочется достойного будущего", — говорит руководитель Колхоза им. Куйбышева Владимир Рогов из Кинельского района.
"Сегодня сходили проголосовать с утра вместе с женой. Считаю важным самим управлять своим будущим. На участке все было — и кабинка для голосования, все контролируют общественные наблюдатели. Все, как и должно быть", — считает Дмитрий Климов, главный агроном сельхозпредприятия "Агро-ресурс" из Пестравского района.
"В сельских районах всегда активно голосуют, потому что люди ответственно относятся к своему выбору. Мы с мужем проголосовали, и сельчане почти все, мы же все друг друга знаем. От руководителя многое зависит, поэтому и выбираем для себя", — делится глава Клявлинского районного потребительского общества Наталья Кожевникова.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.