"Мои первые выборы": 18-летние самарцы рассказали о первом опыте голосования

Волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой гвардии" рассказали, как впервые воспользовались своим избирательным правом.
Более сотни добровольцев из 63-го региона уже стали участниками и гуманитарной миссии "Единой России" в новых регионах: помогают врачам в военных госпиталях, работают в центрах гуманитарной помощи и ПВР, собирают и комплектуют гумгрузы для жителей Курска, Белгорода и наших военных.
Многим волонтерам "Единой России" только исполнилось 18 лет, и они с нетерпением ждали этого момента - и возможности воспользоваться правом голоса.
На прошлой неделе из Луганска вернулся Федор Трушов, активист "Молодой Гвардии" из Куйбышевского района Самары, студент 1 курса юридического института Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева. Для Федора первый день выборов - по-настоящему первый и очень насыщенный день.
"Голосовал на самом классном избирательном участке - на избирательном участке №3045 в родном университете имени Королева. Здесь работает молодежная участковая комиссия. Она появилась в 2017 году и стала самой молодой участковой комиссией в России. В составе 12 человек - студенты и работающая молодежь. Мне как будущему юристу было интересно побывать здесь", - поделился впечатлениями о походе на УИК Федор Трушов.
Мансур Ралык - активист "Молодой Гвардии Единой России" из Ленинского района Самары, студент второго курса Самарского колледжа строительства и предпринимательства тоже с нетерпением ждал совершеннолетия, чтобы иметь возможность пойти на выборы.
"Сегодня я впервые проголосовал! 18 лет ждал этого момента. И вот выбор сделан. В эти дни мы определяем будущее нашей области на целых пять лет. Каждый голос имеет значение, и я горжусь, что смог внести свой вклад. Давайте вместе строить лучшее завтра", - говорит Мансур.
Впервые приняла участие в выборах корреспондент Молодежной редакции Самарской области Арина Рубцова: "Мне кажется, это очень важный момент для каждого гражданина. Первый опыт голосования, наверное, запоминается на всю жизнь".
В регионе продолжаются выборы губернатора Самарской области. Жители региона, обладающие избирательным правом, могут проголосовать 6, 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени. При себе достаточно иметь паспорт.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.