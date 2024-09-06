"Мои первые выборы": 18-летние самарцы рассказали о первом опыте голосования

Волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой гвардии" рассказали, как впервые воспользовались своим избирательным правом.

Более сотни добровольцев из 63-го региона уже стали участниками и гуманитарной миссии "Единой России" в новых регионах: помогают врачам в военных госпиталях, работают в центрах гуманитарной помощи и ПВР, собирают и комплектуют гумгрузы для жителей Курска, Белгорода и наших военных.

Многим волонтерам "Единой России" только исполнилось 18 лет, и они с нетерпением ждали этого момента - и возможности воспользоваться правом голоса.

На прошлой неделе из Луганска вернулся Федор Трушов, активист "Молодой Гвардии" из Куйбышевского района Самары, студент 1 курса юридического института Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева. Для Федора первый день выборов - по-настоящему первый и очень насыщенный день.

"Голосовал на самом классном избирательном участке - на избирательном участке №3045 в родном университете имени Королева. Здесь работает молодежная участковая комиссия. Она появилась в 2017 году и стала самой молодой участковой комиссией в России. В составе 12 человек - студенты и работающая молодежь. Мне как будущему юристу было интересно побывать здесь", - поделился впечатлениями о походе на УИК Федор Трушов.

Мансур Ралык - активист "Молодой Гвардии Единой России" из Ленинского района Самары, студент второго курса Самарского колледжа строительства и предпринимательства тоже с нетерпением ждал совершеннолетия, чтобы иметь возможность пойти на выборы.

"Сегодня я впервые проголосовал! 18 лет ждал этого момента. И вот выбор сделан. В эти дни мы определяем будущее нашей области на целых пять лет. Каждый голос имеет значение, и я горжусь, что смог внести свой вклад. Давайте вместе строить лучшее завтра", - говорит Мансур.

Впервые приняла участие в выборах корреспондент Молодежной редакции Самарской области Арина Рубцова: "Мне кажется, это очень важный момент для каждого гражданина. Первый опыт голосования, наверное, запоминается на всю жизнь".

В регионе продолжаются выборы губернатора Самарской области. Жители региона, обладающие избирательным правом, могут проголосовать 6, 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени. При себе достаточно иметь паспорт.