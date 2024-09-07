Молодые самарцы голосуют на выборах губернатора

Молодежь Самарской области знает, насколько важно реализовать свое избирательное право. Молодые люди голосуют за того, кто, по их мнению, сможет обеспечить стабильное будущее.

Руководитель делегации Самарской области на Всероссийском форуме Движения Первых "iВолга", студентка факультета филологии и журналистики Самарского университета и молодой педагог русского языка школы № 114 Самары Александра Лушина сообщила, что обязательно использует право голоса, чтобы определить свое будущее.

"На мой взгляд, выборы губернатора – это не просто формальность, это шанс повлиять на наше будущее, на жизнь каждого жителя губернии. Выбирая губернатора, мы выбираем человека, который будет принимать решения, влияющие на нашу жизнь. От его действий, принятой стратегий, реализуемых проектов зависит качество образования, уровень здравоохранения, благоустройства, развитие экономики региона. И именно мы, избиратели, определим, какой будет наша жизнь в ближайшие годы. Важно ли нам, чтобы просьбы были услышаны, а планы реализованы? Считаю, что безусловно да!", — поделилась Александра.

Координатор образовательной программы "Капитаны" в Самарской области, проектный менеджер и организатор всероссийских, региональных событий в сфере образования, предпринимательства и молодежной политики, амбассадор Росмолодежь.Гранты Екатерина Снигирь не пропускала ни одни выборы с 18 лет и сегодня проголосовала на выборах губернатора на своем избирательном участке.

"Считаю, что это важнейший день для Самарской области, который определит путь развития губернии, - говорит она. - Я всегда нахожу время, момент забежать на участок и проголосовать. Всего 5-10 минут, но каких важных для родного региона. Каждые выборы для меня — это проявление своей активной гражданской позиции и участие в развитии города, региона, страны. Именно так мы можем выбирать приоритетные направления, решения, проекты, которые делают нашу жизнь комфортнее и формируют будущее. Для меня важно участвовать в таких процессах, ведь именно от них зависит, как пройдет моя жизнь: какие возможности откроются, какие меры поддержки появятся, как будет жить моя семья".

Насколько молодежь активна и небезразлична к тому, что происходит в городе, области, стране знает лидер Клуба занятой молодежи Денис Катков, который принял участие в голосовании в первый день — 6 сентября: "Принято считать, что за молодежью — будущее нашей страны. Я же думаю, что молодежь — это настоящее, и молодые люди уже сейчас могут влиять на принятие решений в своем регионе. Поэтому так важно прийти на выборы и выразить свою позицию. Задача нашего Клуба занятой молодежи — рассказать молодым людям о различных профессиях и привлечь их к работе на промышленных предприятиях нашей области. Мы хотим создать условия для самореализации молодежи и помочь ей найти свое место на рынке труда. Для этого мы не только рассказываем о профессиях, но и уделяем большое внимание развитию молодежных инициатив в промышленной сфере. Сегодня промышленные предприятия испытывают потребность в молодых специалистах, готовых работать на благо региона. Уверен, активное участие представителей молодежи в выборах губернатора Самарской области — это реальная возможность сделать нашу область еще более успешной и процветающей! Молодежь — это сила, которая может изменить мир к лучшему".

Председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина заинтересовалась электоральными процессами будучи студенткой, когда следила за ходом голосования в качестве общественного наблюдателя.

"Сегодня стартовал первый день голосования, перед работой сама пришла и сделала свой выбор. В этом году взяла открепительное и голосовала в Самаре, за все время — это самое комфортное голосование, - считает она. - Когда пришла на избирательный участок, увидела — люди заинтересованы и приходят выразить свою позицию. Среди голосующих есть представители разных поколений, кто-то приходит семьями, возможность самим определять свое будущее — это ключевой аспект активного гражданства, особенно для молодых людей. Участвуя в определении своего будущего, молодые люди могут создать более устойчивые и справедливые условия для следующих поколений. Активное участие молодежи в политических и социальных процессах является важным шагом к созданию будущего, соответствующего ценностям и потребностям. Наш голос влияет на политику, экономику и социальные вопросы, которые определяют будущее нашего региона и страны".