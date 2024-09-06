Педагоги и представители родительской общественности Самарской области сделали свой выбор

Педагоги и представители родительской общественности реализовали свое конституционное право, посетив избирательные участки 6 сентября, в первый день голосования на выборах губернатора Самарской области.

Лектор Российского общества "Знание", кандидат педагогических наук, доцент, директор по стратегическому развитию и экономико-аналитической работе автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Высшая школа современного образования" Елена Бобкова исполнил свой гражданский долг в родной школе, куда приходила на выборы еще в детстве со своими родителями.

"Я всегда принимаю участие в выборах, еще из детства у меня остались светлые воспоминания, когда родители (а на выборы всегда ходили всей семьей), нарядно одетые, шли вместе со мной в ближайшую школу, где проходила процедура голосования. Встречали знакомых, что-то обсуждали, а после голосования еще долго не утихали разговоры и атмосфера праздника. И у нас, у детей, возникало чувство причастности к чему-то большому, взрослому и важному. Интересно, что потом я поступила в первый класс в эту же школу, успешно ее закончила и до сих пор хожу на выборы именно в нее, как и сегодня. Вот такая "выборная преемственность поколений", — говорит Елена Бобкова.

Сегодня Елена в силу профессии часто общается с молодым поколением региона и признается, что иногда сталкивается с непониманием того факта, что в наши дни каждый голос имеет значение.

"Приходится разъяснять, почему и как каждый из нас влияет на исход голосования, о необходимости активного проявления гражданской позиции, и почему именно благодаря личному выбору каждого жителя можно изменить будущее Самарской области. Ведь участие в выборах — это проявление активной гражданской позиции, возможность не просто наблюдать за жизнью региона, но и принимать в ней активное участие. К сожалению, непонимание этого — последствия навязанной нам "идеологии потребительского общества", в рамках которой многие значимые для гражданина страны моменты и события были обесценены!" — говорит Елена Бобкова.

Педагог дополнительного образования Центра детского творчества "Премьера" Самары, председатель ТОС "Крутые Ключи" Светлана Матюкова тоже отметила, что принимая участие в выборах, взрослые служат примером подрастающему поколению: "Я уверена, что проголосовать в один из трех дней — важно. Важно обозначить свою гражданскую позицию и показать своей активностью на выборах необратимость положительных изменений в облике нашего любимого города. Меня многие знают как председателя ТОС, знают как человека действия, который готов в диалоге и совместными усилиями менять жизнь к лучшему. Но как педагог, я стараюсь собственным примером вдохновить и научить молодое поколение принимать решения и быть ответственными за собственные поступки. Голосование — это всегда история про ответственность за то, какое будущее ждет тебя, твоих родных, твой город, страну. Бездействие — тоже ответственность, но всегда со знаком "минус". Поэтому сегодня, идя на выборы, мы служим для наших детей примером со знаком "плюс".

Елена Климова, председатель областного родительского собрания, член правления "Союза женщин Самарской области", уверена, что участие в выборах — это выбор будущего для наших детей и внуков: "Наши дети должны жить лучше нас, чтобы мы в старости ни в чем не нуждались, поэтому я вместе со своей семьей обязательно принимаю участие в выборах губернатора Самарской области. Вопроса в моей семье: "А, может, не ходить на выборы?" — никогда не возникало. Это было, есть и остается не только нашим правом, но и обязанностью. Кто-то скажет, что выборы — это дело добровольное. Согласна, каждый человек решает самостоятельно, идти голосовать или нет. Но именно от этого личного выбора в конечном итоге зависит исход любого всенародного голосования. Совершенно ошибочно думать, что если ты проигнорируешь выборы, то ничего страшного не произойдет, — это заблуждение политически неактивных, и несознательных граждан. Если мы хотим изменить свою жизнь, поправить существующее положение вещей, то надо идти на выборы. Мы, люди старой закалки: из далекого детства я помню, в какой торжественной обстановке проходили выборы. На улицах звучала музыка, рядом с участковыми избирательными комиссиями продавалось много выпечки и сладостей, повсюду встречались знакомые и друзья, которые шли на выборы семьями. Вопроса в моей семье: "А, может, не ходить на выборы? — никогда не возникало. Не возникает вопроса у меня и сейчас, ведь дети поступают, так как учили родители. Поэтому на выборы надо идти, идти семьями, с детьми. Старшие дети нашей семьи живут уже своим домами самостоятельно и голосовать будут на своих избирательных участках. Младшая дочка учится в Самаре, но голосовать приедет домой в Сергиевский район".

Директор школы № 33 Самары, многократный победитель и призер конкурсов профессионального мастерства "Учитель года", "Молодой учитель" Ксения Шишкина обратила внимание, что на избирательные участки все чаще приходят голосовать всей семьей — и это положительная тенденция.

"Необходимо своим примером продемонстрировать и рассказать подрастающему поколению о роли выборов. Очень приятно видеть, когда на избирательный участок приходят голосовать всей семьей, тем самым прививая понимание с самого детства и просвещая детей о конституционных правах. Выборный путь формирования важнейших органов власти, регулярное проведение свободных и честных выборов — это один из наиболее ярких показателей демократизма, который существует в нашей стране. Важно в эти дни сделать свой выбор, нельзя оставаться в стороне! Наше будущее в наших руках", — добавила педагог.

Директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова убеждена, что жители Самарской области, в котором трудятся исследователи и инженеры, врачи и просветители, рабочие и аграрии понимают, что "участие в выборах — это не только право, но и обязанность каждого гражданина, особенно в контексте развития Самарской области". "Сейчас жители области стоят перед серьезным выбором и своим решением определяют лидера региона. Важно помнить, что выборы — это не только процесс, но и возможность для каждого гражданина внести свой вклад в развитие общества и обеспечение процветания будущих поколений", — отметила Ольга Воронова.

Голосование в Самарской области пройдет 6, 7 и 8 сентября. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Адреса избирательных участков можно найти на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области.