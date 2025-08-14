16+
Чего ждут пользователи от национального мессенджера?

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В июле правительство РФ определило национальным мессенджером цифровую платформу MAX, призванную удовлетворить общественный запрос на мультифункциональность в цифровой среде. Аналитический центр ВЦИОМ провел опроса россиян о пользовании мессенджерами и осведомленности о создании и развитии национального мессенджера в стране.

Согласно полученным данным, идея создания национального мессенджера находит поддержку россиян (64%), а о его разработке осведомлены более половины наших сограждан (58%). От мессенджера MAX пользователи прежде всего ждут высокое и стабильное качество аудио- и видеозвонков, возможность отправки объемных файлов, доступ к государственным сервисам и функции безопасности и приватности.

Новая платформа привлекает россиян вкладом в повышение безопасности данных и технологический суверенитет России: более чем для половины пользователей мобильных приложений и мессенджеров (55%) важно, чтобы их данные хранились на российских серверах.

Министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич: "МАХ обещает стать быстрым и лёгким мессенджером, удобным в ежедневном использовании для звонков, переписки и пересылки файлов. И самое главное — это отечественная разработка, которая входит в реестр российского ПО. Также в отличие от распространённых в настоящее время мессенджеров, сервера которых расположены за пределами РФ, национальный мессенджер полностью локализован в России".

