16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Триколор" разыграет призы в честь Дня города в Самаре Страховой Дом ВСК получил премию за лучший пилотный проект по Process Mining Т1 объединяет локальные ИТ-сообщества в России и Беларуси Сбер помогает лидерам социальной индустрии в цифровизации их сервисов и продуктов Эксперты ВСК поделились опытом внедрения Process и Task Mining на форуме в Саранске

ИТ Транспорт и связь

Страховой Дом ВСК получил премию за лучший пилотный проект по Process Mining

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии в области аналитики и автоматизации бизнес-процессов "ProcessTech: Проект года 2025". Компания одержала победу в номинации "Лучший пилотный проект" с инициативой TechSupport 360, направленной на развитие процессной аналитики и оптимизацию работы ИТ-поддержки.

Премия "ProcessTech: Проект года 2025" прошла в рамках форума ProcessTech Saransk. Конкурс направлен на выявление и поощрение лучших практик в сфере процессной аналитики, автоматизации и трансформации операций с использованием искусственного интеллекта и объединяет ведущие компании и команды, которые внедряют современные подходы к повышению эффективности управления бизнес-процессами.

Эксперты премии высоко оценили масштаб и результаты пилота, реализованного в ВСК за 4,5 месяца силами небольшой команды аналитиков. В рамках проекта были выдвинуты и подтверждены 3 ключевые гипотезы:

  • Оптимизация SLA: построены карты процессов по 1432 ИТ-услугам, для 356 процессов сокращены нормативы SLA без снижения качества сервиса, а также переподписаны все соглашения с бизнес-заказчиками.
  • Автоматизация метрик: 105 процессных метрик оцифрованы и интегрированы в BI-модуль, создан 21 интерактивный дашборд, что позволило высвободить более 2 000 человеко-часов в год и сократить время получения отчетности в 7 раз.
  • Управление KPI: 52 ключевых показателя эффективности автоматизированы, что дополнительно снизило нагрузку на сотрудников и высвободило сотни часов рутинной работы.

ВСК планирует развивать проект, масштабируя Process Mining и BI от Proceset на управление инцидентами, авариями и ИТ-закупками, а также внедрять предиктивную аналитику, ресурсное планирование и связку аналитики операций и технологий.

"Мы рады, что проект TechSupport 360 стал лауреатом премии. Для нас это подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Использование современных технологий делает работу ИТ-поддержки Страхового Дома ВСК более прозрачной, быстрой и эффективной, а значит, сотрудники бизнес-подразделений, клиенты и партнеры компании смогут получать еще более высокий уровень сервиса", — отметил Ренат Соколов, Руководитель Блока информационных технологий.

"В развитии бизнеса мы опираемся на реальные данные, а не на предположения. В Страховом Доме ВСК технология Process и Task mining внедрена в 2024 году. Процессная аналитика открывает новые горизонты для бизнеса: позволяет понимать реальные бизнес-процессы, находить точки роста и оптимизации, а значит — повышать эффективность и клиентоориентированность компании. С момента внедрения Process и Task mining в компании развиваются несколько центров компетенций, объединенных в гильдию процессной аналитики. Такая операционная модель внедрения нового для компании инструмента позволила нам за короткий срок добиться более 70% проникновения технологии по сотрудникам Центрального офиса и получить более 80 гипотез с совокупным эффектом в более чем 245 млн рублей.

Подключение ИТ Блока компании к инструменту процессной аналитики позволило качественно изменить чувствительную для внутренних и внешних клиентов область сервиса — ИТ-поддержку. Мы довольны достигнутым результатом, высокая оценка проекта TechSupport 360 профессиональным сообществом процессной аналитики мотивирует нас на новые достижения и работу по внедрению инноваций и новых технологий", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5