"Не бита, не крашена": самарец рассказал, как обманулся в автосалоне, который теперь заинтересовал Бастрыкина

Салон по продаже автомобилей, который долгое время существовал на Московском шоссе в Самаре, теперь все чаще фигурирует в СМИ.

На днях глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин снова потребовал доклад о расследовании мошенничества при продаже автомобилей. Журналисту Волга Ньюс стал известен рассказ еще одного потерпевшего из громкого уголовного дела.

56-летний Александр К. рассказал следователям, что начал искать в интернете новый автомобиль в конце апреля 2025 года. Заинтересовало объявление о продаже машины "Лада Гранта Универсал" 2024 г. выпуска за 775 тыс. рублей. После этого ему на телефон стали поступать звонки от менеджера автосалона. 3 мая Александр поехал в автосалон. Ему делали разные предложения, стоимость заинтересовавшего его авто составляла 750 тыс. со ставкой 20% годовых. На подачу заявки на кредит попросили паспорт, права и СНИЛС.

"После подачи заявки паспорт с правами мне вернули, а СНИЛС задержали. Менеджер уговаривал под различными надуманными предлогами быстро подписать сделку, но я сказал, что посоветуюсь дома с родными и приеду на следующий день. Приехав домой, обнаружил, что СНИЛС в автосалоне мне так и не отдали", — рассказал Александр.

4 мая Александр вернулся в салон забрать СНИЛС. Его встретил менеджер и стал назойливо уговаривать посмотреть машину еще раз. В салон приехал товарищ Александра Владимир Ч. Александр попросил у менеджера распечатку полной стоимости кредита, менеджер сказал, что не может сделать, но попробует узнать в кредитном отделе и ушел. Вскоре вернулся с документами на подпись с распечаткой платежей на три года. Платеж составлял порядка 26 тыс. в месяц с общей суммой кредита меньше 1 млн руб. примерно под 16% годовых. Это Александра устраивало. Стороны приступили к подписанию договора. Александру сказали ожидать. Он спросил о первоначальном взносе, чтобы уменьшить ежемесячный платеж. Клиенту предложили сдать машину, на которой он приехал (Lada Kalina 2011 года выпуска с пробегом 260 тыс. км) за 120 тыс. рублей.

"Примерно в 14:00 меня позвали в отдельный кабинет на втором этаже и показали платежный документ, где сумма выросла почти до 3 млн рублей. Я ответил, что меня это не устраивает, на что мне было сказано, что я подписал договор и выгоду они терять не собираются, и начали предлагать варианты подешевле, иначе я лишусь своего автомобиля и буду выплачивать всю сумму. Я начал писать заявление о разрыве договора, пришел старший менеджер и стал объяснять, что я потеряю больше этой суммы, если не соглашусь на их условия и предложил Renault Logan 2018 года выпуска за 1 040 000 рублей. Сюда же входила стоимость дополнительных услуг, о которых мне не говорили, предложив его посмотреть. Чтоб разрядить обстановку, предложили выйти на улицу, подышать, я согласился. Менеджер рассказывал о машине, что она не битая, не крашена, с маленьким пробегом 90 км", — вспоминал позже в разговоре со следователем Александр.

Еще какое-то время Александр пытался дозвониться через знакомых адвокатам, менеджеры объясняли, что надо подписывать оставшиеся документы.

"Приехала моя дочь, которая всеми силами пыталась меня отговорить от подписания документов, но я уже не соображал, что делаю, от усталости, плохого самочувствия и введения в заблуждение сотрудниками автосалона", — вспоминает Александр.

В итоге на мужчине оказался кредитный договор на Renault с суммой 2 миллиона примерно под 29% годовых. Выйдя из салона, Александр поехал в полицию. Заявление зарегистрировали под номером 7770. Позже Александр стал работать с адвокатом Виктором Фоефановым. Юрист обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи.

Параллельно с Александром на автосалон жаловались другие клиенты. В основном они вспоминали, что каким-то внезапным образом оказывались должны гораздо большие суммы, чем обговаривали с менеджерами изначально. Как рассказал журналисту Волга Ньюс адвокат Виктор Фоефанов, 23 июня 2025 г. по заявлению Александра было возбуждено уголовное дело.

Напомним, по предварительной версии следствия, сотрудники салона принуждали клиентов покупать машины на невыгодных условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев — ненадлежащего качества. Расследование взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.