Депутаты СГД предложили подключать фермеров к объектам энергетики на льготных условиях

Соответствующее обращение члены комитета по сельского хозяйству и продовольствию областного парламента планируют направить вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Патрушеву.

Сельхозтоваропроизводители Самарской области сталкиваются с трудностями при подключении своих хозяйств к энергоносителям. Об этом стало известно на заседании профильного комитета Самарской губернской думы в четверг, 11 сентября.

До 2022 г. в России для фермеров сельхозтоваропроизводителей действовал льготный порядок подключения к энергосетям. Сегодня такие преференции не предоставляются.

"Это убивает инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса", — констатировал председатель комитета Николай Сомов.

На заседании озвучили один реальный случай, который произошел в Самарской области в 2024 году. Фермер получил грант от государства в 4,5 млн руб. на развитие семейной фермы. На эти средства планировалось приобрести трактор и племенной скот. При этом стоимость подключения к электричеству, которую фермеру насчитали по техническим условиям, была равна 7,5 млн рублей.

Поэтому члены комитета вместе с областным минсельхозом решили выйти с инициативой о выработке льготного механизма подключения фермеров к объектам энергетики: газа и электроэнергии.

Этот вопрос будет вынесен на обсуждение Совета думы. В случае одобрения Советом обращение будет направлено в секретариат вице-премьера.