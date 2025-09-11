Депутаты СГД предложили подключать фермеров к объектам энергетики на льготных условиях

Соответствующее обращение члены комитета по сельского хозяйству и продовольствию областного парламента планируют направить вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Патрушеву.
Сельхозтоваропроизводители Самарской области сталкиваются с трудностями при подключении своих хозяйств к энергоносителям. Об этом стало известно на заседании профильного комитета Самарской губернской думы в четверг, 11 сентября.
До 2022 г. в России для фермеров сельхозтоваропроизводителей действовал льготный порядок подключения к энергосетям. Сегодня такие преференции не предоставляются.
"Это убивает инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса", — констатировал председатель комитета Николай Сомов.
На заседании озвучили один реальный случай, который произошел в Самарской области в 2024 году. Фермер получил грант от государства в 4,5 млн руб. на развитие семейной фермы. На эти средства планировалось приобрести трактор и племенной скот. При этом стоимость подключения к электричеству, которую фермеру насчитали по техническим условиям, была равна 7,5 млн рублей.
Поэтому члены комитета вместе с областным минсельхозом решили выйти с инициативой о выработке льготного механизма подключения фермеров к объектам энергетики: газа и электроэнергии.
Этот вопрос будет вынесен на обсуждение Совета думы. В случае одобрения Советом обращение будет направлено в секретариат вице-премьера.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами