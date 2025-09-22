Максим Мерзликин, директор по производству компании "Кансидс": "Мы знаем о наших сортах все с момента их создания"

Уход с российского рынка западных компаний стал мощным драйвером развития отечественного семеноводства. В этом уверен кандидат сельскохозяйственных наук, директор по производству компании "Кансидс" Максим Мерзликин. Семена каких агрокультур собственной селекции сегодня предлагает компания аграриям? Почему соя занимает среди них особое место? И как "Кансидс" планирует ускорить регистрацию новых сортов? Об этом и многом другом Максим Александрович рассказал в интервью.

— В этом агросезоне вы как самостоятельная компания приняли участие в Днях поля нескольких регионов страны. Какие цели вы перед собой ставите, участвуя в этих мероприятиях?

— Мы хотим повысить узнаваемость бренда "Кансидс", а также активно продвигать вторую нашу компанию — Green Рlant*, которая занимается поставками средств защиты растений и микроудобрений. Таким образом, мы предоставляем рынку в комплексе семена и пестициды.

— Green Plant*- это новое для вас направление?

— Нет. Изначально с момента основания компании для нас это было главное направление развития. То есть начинали мы бизнес именно со средств защиты растений. И в 2019 году приняли решение о создании компании "Кансидс". В тот момент мы немного сместили акцент наших усилий на развитие семеноводческого направления. И когда у нас уже есть свои зарегистрированные сорта, мы снова продолжаем развивать направление СЗР.

— С какими средствами защиты растений вы работаете?

— В основном это гербициды, которые мы завозим из Китая, с заводов входящих в топ-3 по качеству химии в Поднебесной. Также работаем с инсектицидами, фунгицидами из Китая и Индии. Тем самым мы обеспечиваем сельхозтоваропроизводителей высококачественными препаратами, которые показывают эффективность от 80 до 95%. Почему от 80 до 95%? Потому что нет ни одного препарата, который давал бы эффективность в 100%.

На Дне поля мы демонстрировали пестициды для сои, например, препарат "Амифорт", по которому мы являемся эксклюзивным дистрибьютором испанской компании Kimiteс*. Также у нас есть свои микроудобрения (цинк, молибден, бор), которые реализуются под одиним из наших брендов, именующимся "Марк Виннер", занимающимся также и регистрацией микроудобрений.

— Каковы конкурентные преимущества этих удобрений?

— Мы делаем акцент на качестве. При изготовлении наших удобрений используется высококачественное сырье, которое дает чистоту препарата до 99%. Этот показатель позволяет нам быть уверенными на 100%, что этот препарат даст хорошую прибавку в росте и развитии растений. А еще все наши средства защиты растений и микроудобрения с аминокислотами мы используем абсолютно на всех наших семенных участках с соей, пшеницей, горохом и др. На 80% мы закрываем свою потребность в СЗР именно нашими препаратами, поскольку уверены в их качестве.

— Какую семенную продукцию вы представляли на Днях поля?

— Основная наша культура — соя. Мы гордимся своими сортами, так как они позволяют получать качественное зерно с высоким содержанием протеина и масла.

Также мы представили семена гороха, ярового ячменя и яровой пшеницы. Причем образцы яровой пшеницы — это абсолютно новые наши сорта, которые мы только подали на регистрацию и ведем процесс размножения до реализуемых категорий семян.

Представлена пшеница двух сортов, и оба — хлебопекарного направления, дающие зерно первого класса. Эти сорта актуальны для специализированных предприятий, которым нужно зерно с высоким содержанием клейковины (она влияет на хлебопекарные качества муки), а наши сорта как раз таковы.

Еще отмечу наши новинки по сое, которые отличаются высоким выходом масла, что будет интересно специализирующимся на этом предприятиям. Как я уже говорил, эти сорта мы не передаем нашим дистрибьюторам, будем заниматься их распространением сами. Поскольку мы (в первую очередь как компания-селекционер) знаем о наших сортах все с момента их создания.

— Как вы могли бы охарактеризовать интерес аграриев к сое?

— Посевные площади с соей достаточно активно развиваются. Особенно эта тенденция характерна для Центрального Черноземья, регионов Приволжского федерального округа. Тогда как, например, Дальний Восток исчерпал потребность в выращивании сои, названные регионы, наоборот, имеют в этом смысле большой потенциал. Это связано со строительством новых соеперерабатывающих предприятий. Могу привести в пример по Центрально-Черноземному региону, который я очень хорошо знаю. В 2023 году здесь был засеян 1 млн га сои, в 2024-м — уже почти 1 млн 200 тысяч га. То есть прибавка за год составила 200 тыс. га. В ПФО, насколько мне известно, количество угодий, засеянных соей, увеличилось на 10-15% за год. При этом на внутреннем рынке есть недостача высококачественных семян: этот показатель равен 2 млн тонн.

— А какие сорта вы могли порекомендовать фермерам Самарской области? Ведь, как известно, наш регион находится в зоне рискованного земледелия.

— Соя одна из культур, которая отличается пластичностью, то есть она способна приспосабливаться к изменяющимся условиям. С учетом этого наша команда, костяк которой составляют молодые специалисты, готова прямо в поле показать, как правильно выращивать сою в том регионе, в котором сельхозтоваропроизводитель хочет ее вырастить.

Если говорить о Самарской области, то я посоветовал бы сорта Юкон, Альберта Фулфорд, Ямаска и наши новинки, направленные на получение масла ("КСС 1807" и "КСС 1818").

— Каков срок созревания ваших сортов?

— У нас есть сорта с периодом вегетации 85-90 дней. И есть сорта со 110-дневным сроком вегетации

— В каких регионах находятся угодья, которые вы используете для селекции?

— Это Воронежская, Орловская, Липецкая, Курская, Белгородская области.

— А как организована логистика доставки вашей продукции в другие регионы страны?

— Мы используем биг-бэги, — это мягкие контейнеры из прочного полипропилена. Таким способом можно доставить до 20 тонн продукции, время в пути составляет около суток.

— Еще одним импульсом для развития вашей компании должно стать участие в Федеральной научно-технической программе (ФНТП)?

— Да, мы подали заявку, она находится на рассмотрении. ФНТП позволяет быстрее выводить новые сорта на рынок. Для участников программы предусмотрен ускоренный процесс внесения в реестр сортов, происходящий параллельно с их испытаниями на хозяйственную полезность.

— А как в целом вы оцениваете сегодня развитие рынка отечественной селекции?

— В данный момент полностью зависимость от зарубежных технологий мы пока не преодолели. Однако с момента введения западных санкций началось очень активное развитие селекции в России. Будем честны, что 1990-е годы в нашей стране стали упадочными для направления селекции. И все то, что было упущено, стараются быстро восстановить с помощью введения мер поддержки, серьезно стимулирующих отечественных селекционеров и семеноводов. На рынке заметно увеличение доли российских семян. Сельхозтоваропроизводители, конечные потребители нашей продукции, уже не опасаются приобретать российские сорта. И даже если западные компании когда-либо вернутся на наш рынок, отечественные семена ничем не будут уступать их продукции.