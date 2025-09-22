16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Олег Михеенко: "Для развития растениеводства важна кооперация" Максим Мерзликин, директор по производству компании "Кансидс": "Мы знаем о наших сортах все с момента их создания" В Самарской области открылась XXVII Поволжская агропромышленная выставка За качество семян отвечают Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Максим Мерзликин, директор по производству компании "Кансидс": "Мы знаем о наших сортах все с момента их создания"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Уход с российского рынка западных компаний стал мощным драйвером развития отечественного семеноводства. В этом уверен кандидат сельскохозяйственных наук, директор по производству компании "Кансидс" Максим Мерзликин. Семена каких агрокультур собственной селекции сегодня предлагает компания аграриям? Почему соя занимает среди них особое место? И как "Кансидс" планирует ускорить регистрацию новых сортов? Об этом и многом другом Максим Александрович рассказал в интервью.

Фото: предоставлено компанией "Кансидс"

— В этом агросезоне вы как самостоятельная компания приняли участие в Днях поля нескольких регионов страны. Какие цели вы перед собой ставите, участвуя в этих мероприятиях?

— Мы хотим повысить узнаваемость бренда "Кансидс", а также  активно продвигать вторую нашу компанию — Green Рlant*, которая занимается поставками средств защиты растений и микроудобрений. Таким образом, мы предоставляем рынку в комплексе семена и пестициды.

— Green Plant*- это новое для вас направление?

— Нет. Изначально с момента основания компании для нас это было главное направление развития. То есть начинали мы бизнес именно со средств защиты растений. И в 2019 году приняли решение о создании компании "Кансидс". В тот момент мы немного сместили акцент наших усилий на развитие семеноводческого направления. И когда у нас уже есть свои зарегистрированные сорта, мы снова продолжаем развивать направление СЗР.

— С какими средствами защиты растений вы работаете?

— В основном это гербициды, которые мы завозим из Китая, с заводов входящих в топ-3 по качеству химии в Поднебесной. Также работаем с инсектицидами, фунгицидами из Китая и Индии. Тем самым мы обеспечиваем сельхозтоваропроизводителей высококачественными препаратами, которые показывают эффективность от 80 до 95%. Почему от 80 до 95%? Потому что нет ни одного препарата, который давал бы эффективность в 100%.

На Дне поля мы демонстрировали пестициды для сои, например, препарат "Амифорт", по которому мы являемся эксклюзивным дистрибьютором испанской компании Kimiteс*. Также у нас есть свои микроудобрения (цинк, молибден, бор), которые реализуются под  одиним из наших брендов, именующимся "Марк Виннер", занимающимся также и регистрацией микроудобрений.

— Каковы конкурентные преимущества этих удобрений?

— Мы делаем акцент на качестве. При изготовлении наших  удобрений используется высококачественное сырье, которое дает чистоту препарата до 99%. Этот показатель позволяет нам быть уверенными на 100%, что этот препарат даст хорошую прибавку в росте и развитии растений. А еще все наши средства защиты растений и микроудобрения с аминокислотами мы используем абсолютно на всех наших семенных участках с соей, пшеницей, горохом и др. На 80% мы закрываем свою потребность в СЗР именно нашими препаратами, поскольку уверены в их качестве.

— Какую семенную продукцию вы представляли на Днях поля?

— Основная наша культура — соя. Мы гордимся своими сортами, так как они позволяют получать качественное зерно с высоким содержанием протеина и масла.

Также мы представили семена гороха, ярового ячменя и яровой пшеницы. Причем образцы яровой пшеницы — это абсолютно новые наши сорта, которые мы только подали на регистрацию и ведем процесс размножения до реализуемых категорий семян.

Представлена пшеница двух сортов, и оба — хлебопекарного направления, дающие зерно первого класса. Эти сорта актуальны для специализированных предприятий, которым нужно зерно с высоким содержанием клейковины (она влияет на хлебопекарные качества муки), а наши сорта как раз таковы.

Еще отмечу наши новинки по сое, которые отличаются высоким выходом масла, что будет интересно специализирующимся на этом предприятиям. Как я уже говорил, эти сорта мы не передаем нашим дистрибьюторам, будем заниматься их распространением сами. Поскольку мы (в первую очередь как компания-селекционер) знаем о наших сортах все с момента их создания.

— Как вы могли бы охарактеризовать интерес аграриев к сое?

— Посевные площади с соей достаточно активно развиваются. Особенно эта тенденция характерна для Центрального Черноземья, регионов Приволжского федерального округа. Тогда как, например, Дальний Восток исчерпал потребность в выращивании сои, названные регионы, наоборот, имеют в этом смысле большой потенциал. Это связано со строительством новых соеперерабатывающих предприятий. Могу привести в пример по Центрально-Черноземному региону, который я очень хорошо знаю. В 2023 году здесь был засеян 1 млн га сои, в 2024-м — уже почти 1 млн 200 тысяч га. То есть прибавка за год составила 200 тыс. га. В ПФО, насколько мне известно, количество угодий, засеянных соей, увеличилось на 10-15% за год. При этом на внутреннем рынке есть недостача высококачественных семян: этот показатель равен 2 млн тонн.

— А какие сорта вы могли порекомендовать фермерам Самарской области? Ведь, как известно, наш регион находится в зоне рискованного земледелия.

— Соя одна из культур, которая отличается пластичностью, то есть она способна приспосабливаться к изменяющимся условиям. С учетом этого наша команда, костяк которой составляют молодые специалисты, готова прямо в поле показать, как правильно выращивать сою в том регионе, в котором сельхозтоваропроизводитель хочет ее вырастить.

Если говорить о Самарской области, то я посоветовал бы сорта Юкон, Альберта Фулфорд, Ямаска и наши новинки, направленные на получение масла ("КСС 1807" и "КСС 1818").

— Каков срок созревания ваших сортов?

— У нас есть сорта с периодом вегетации 85-90 дней. И есть сорта со 110-дневным сроком вегетации

— В каких регионах находятся угодья, которые вы используете для селекции?

— Это Воронежская, Орловская, Липецкая, Курская, Белгородская области.

— А как организована логистика доставки вашей продукции в другие регионы страны?

— Мы используем биг-бэги, — это мягкие контейнеры из прочного полипропилена. Таким способом можно доставить до 20 тонн продукции, время в пути составляет около суток.

— Еще одним импульсом для развития вашей компании должно стать участие в Федеральной научно-технической программе (ФНТП)?

— Да, мы подали заявку, она находится на рассмотрении. ФНТП позволяет быстрее выводить новые сорта на рынок. Для участников программы предусмотрен ускоренный процесс внесения в реестр сортов, происходящий параллельно с их испытаниями на хозяйственную полезность.

— А как в целом вы оцениваете сегодня развитие рынка отечественной селекции?

— В данный момент полностью зависимость от зарубежных технологий мы пока не преодолели. Однако с момента введения западных санкций началось очень активное развитие селекции в России. Будем честны, что 1990-е годы в нашей стране стали упадочными для направления селекции. И все то, что было упущено, стараются быстро восстановить с помощью введения мер поддержки, серьезно стимулирующих отечественных селекционеров и семеноводов. На рынке заметно увеличение доли российских семян. Сельхозтоваропроизводители, конечные потребители нашей продукции, уже не опасаются приобретать российские сорта. И даже если западные компании когда-либо вернутся на наш рынок, отечественные семена ничем не будут уступать их продукции.

* "Зеленое растение", "Кимитэк",

Реклама. ООО "Кансидс".

ERID: 2VSb5ymYdwX

ИНН 9704036320

АПК&Пищепром №29

АПК&Пищепром №28

АПК&Пищепром №27

АПК&Пищепром №26

АПК&Пищепром №25

АПК&Пищепром №24

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5