Самарская полиция поймала героинового закладчика из Уфы

Задержанный самарскими полицейскими житель Уфы обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Правонарушитель добровольно выдал свертки с героином. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители задержали подозрительного мужчину на пр. Кирова в Промышленном районе: он неадекватно вел себя, матерился и не реагировал на замечания. Полиции мужчина пояснил, что недавно приехал в Самару из Уфы, а затем признался в том, что у него при себе есть наркотики. В подтверждение слов он продемонстрировал пояс, к которому на веревке крепились тринадцать свертков из изоленты. Внутри находился героин.
Для составления административного протокола за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 20.1КоАП РФ, и дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции и передали сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков.
Полицейские установили, что мужчина приобрел героин в интернете для дальнейшего сбыта через тайники-закладки на территории города, часть из которых он успел организовать: оперативники определили их точное местонахождение по координатам из "отчетов" куратору в телефоне задержанного и обнаружили еще 2 подобных свертка.
Подозреваемого — 31-летнего, ранее не судимого мужчину — заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет", группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли