Самарская полиция поймала героинового закладчика из Уфы

Задержанный самарскими полицейскими житель Уфы обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Правонарушитель добровольно выдал свертки с героином. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители задержали подозрительного мужчину на пр. Кирова в Промышленном районе: он неадекватно вел себя, матерился и не реагировал на замечания. Полиции мужчина пояснил, что недавно приехал в Самару из Уфы, а затем признался в том, что у него при себе есть наркотики. В подтверждение слов он продемонстрировал пояс, к которому на веревке крепились тринадцать свертков из изоленты. Внутри находился героин.

Для составления административного протокола за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 20.1КоАП РФ, и дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции и передали сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Полицейские установили, что мужчина приобрел героин в интернете для дальнейшего сбыта через тайники-закладки на территории города, часть из которых он успел организовать: оперативники определили их точное местонахождение по координатам из "отчетов" куратору в телефоне задержанного и обнаружили еще 2 подобных свертка.

Подозреваемого — 31-летнего, ранее не судимого мужчину — заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет", группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.