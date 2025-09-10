В Самарской области 80-летний мужчина передал мошенникам более 1 млн рублей

В Самарской области 80-летнему местному жителю региона в течение нескольких дней поступило более десятка телефонных звонков от неизвестных, передает ГУ МВД по Самарской области.

Сначала аферисты представлялись работниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то украл персональные данные мужчины и произвел от его имени переводы в пользу ВСУ. Потом неизвестные представились работниками правоохранительных органов и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности.

Пенсионер испугался. В спешке он снял все имеющиеся у него сбережения — более 1 млн рублей. По инструкции звонивших, житель региона передал деньги неизвестной женщине в подъезде многоквартирного дома, в котором он проживает. Когда мужчина понял, что не сможет вернуть деньги, обратился за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.