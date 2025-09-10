Три человека пострадали при столкновении "Урала" и "двенадцатой" в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 10 сентября, в Красноармейском районе Самарской области несколько человек погибли в ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ И ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"