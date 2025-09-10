16+
Губернатор

Губернатор Вячеслав Федорищев инициировал обращение в "Лигу безопасного интернета"

МОСКВА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с председателем совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Кристиной Гнатюк. Глава региона попросил ее подготовить обращение в "Лигу безопасного интернета".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Вячеслав Федорищев на встрече затронул вопросы морали и нравственного развития молодежи. 

"Я в последнее время занимаюсь не только вопросами региональными, но и вопросами, которые я считаю важным поддержать именно высшему должностному лицу крупного индустриального субъекта. Так как, если нам поручено людьми и нашим президентом отвечать за территорию, мы отвечаем за все. И даже за спорт. И даже за молодежную политику. И даже обязаны поддерживать нашу святую Церковь в том добром деле, которое она делает", — отметил губернатор.

По словам Вячеслава Федорищева, ему показалось, что "мы недостаточно сказали и сделали с точки зрения безопасного интернета". При этом он упомянул шоу, которое состоялось в Москве - скандальный концерт Егора Крида. 

"Это большое шоу на 86 тысяч человек. По сути это была порнография. Она была в одежде, но это порнография по духу. И как-то так допустили, что в центре нашей Родины 86 тысяч человек и еще какое-то количество в онлайне, а в зале детки с родителями и без родителей, в прямом эфире смотрели порнографию. Вы знаете, об этом не принято говорить, но есть много разных грехов. Это тоже грех и мы все это знаем, но это такая тонкая материя, что стыдно о ней говорить. Вот вы девушка, мне перед вами стыдно, но, я вчера, когда понял, что это была порнография и что этот артист поддерживает это направление, я провел эксперимент. Я в "Max" когда докрутил ситуацию и вышел из "Телеграм", я зашел в интернет и вбил слово "порно", — рассказал глава региона.

По словам губернатора, открылся доступ к большому количеству визуального и фотоконтента, который "превышает любые пределы человеческого понимания". При этом, перед роликами обычно идут десять секунд рекламы букмекеров. 

"То есть артист пропагандирует букмекинг, показывает порно, детки и по одному, и по второму направлению начинают интересоваться, и мы их теряем. Поэтому надо подумать… Я прошу вас подготовить мою просьбу в "Лигу безопасного интернета". Потому что, если правильно понимать цели этой организации — это как раз эти цели", - поручил губернатор.

Глава региона также уточнил, что обсудит проблему со служителями Церкви. И уточнил, что детали обращения в "Лигу безопасного интернета" они сегодня подробнее проговорят с Кристиной Гнатюк. 

"Лигу безопасного интернета" возглавляет Екатерина Мизулина. Недавно она анонсировала свое обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку концерта певца Егора Крида в "Лужниках" на предмет развратных действий в отношении несовершеннолетних. Певец в своем телеграм-канале в ответ заявил о том, что, по его мнению, нарушений во время концерта не было, пообещав при этом доработать выступление. За Екатерину Мизулину вступился Вячеслав Федорищев, пригласив Крида на разговор.

"Егор, доброе утро […] Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Егор, ты неправ. Не хочу обсуждать заочно, почему ты неправ. Я просто тебя прошу — приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо — здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим. […] Уверен, ты поймешь, что ты неправ. Жду в гости, когда тебе удобно, прилетай", — сказал тогда Вячеслав Федорищев в видеообращении в своем телеграм-канале. 

