"Егор, ты не прав": Вячеслав Федорищев пригласил Крида на разговор

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду из-за конфликта артиста с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.

Екатерина Мизулина ранее анонсировала свое обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку концерта Крида в "Лужниках" на предмет развратных действий в отношении несовершеннолетних. Певец в своем телеграм-канале в ответ заявил о том, что, по его мнению, нарушений во время концерта не было, пообещав при этом доработать выступление. 

"Егор, доброе утро [...] Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо - здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим. [...] Уверен, что ты поймешь, что ты не прав. Жду в гости, когда тебе удобно, прилетай", — сказал Федорищев в видеообращении в своем телеграм-канале. 

