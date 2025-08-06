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Билайн расширил возможности платформы "план б.": к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3 Геораспределенный модуль DION оптимизирует трафик ВКС ИТ-холдинг Т1 и DIS Group будут развивать решения в области управления данными Сбер и "Школа 21" проведут кейс-чемпионат по Process Mining Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

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Билайн расширил возможности платформы "план б.": к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн добавил в свою флагманскую молодежную платформу "план б." новую нейросеть — уже восьмую. Veo 3 — передовая видеомодель от Google DeepMind, которая позволяет генерировать полноценные видеоролики с озвучкой на основе текстового описания. Теперь она доступна клиентам "плана б." без VPN в Mini App Билайна в Telegram.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Veo 3 — наиболее быстрорастущая AI-видеомодель на рынке. С момента запуска в мае 2025 года с ее помощью было создано более 70 миллионов роликов. По результатам независимого сравнения от Tomʼs Guide Veo 3 признана лучшей видеогенераторной моделью.

Ключевое преимущество Veo 3 — способность создавать не только изображение и анимацию, но и синхронизированную аудиодорожку, включая речь, которая точно совпадает с движением губ, музыку и звуковые эффекты, что обеспечивает генерацию сразу законченного видео без необходимости постобработки по одному текстовому запросу. По итогу клиенты "плана б." получают видео до 8 секунд в разрешении до 1080p и с частотой 24 кадра в секунду. В нем поддерживаются сложные сцены с движением, сменой ракурсов, POV, панорамами и кинематографичным стилем. Кроме того, стиль видео пользователь может выбрать самостоятельно — от реалистичной съёмки до анимации, 3D, аниме и других форматов.

Это продолжение стратегии по интеграции лучших в своем классе ИИ-сервисов в цифровую инфраструктуру платформы. Ранее в рамках "плана б." были реализованы инструменты генерации текста, изображений, музыки и фотоанимации на базе таких моделей, как ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Suno, Flux и Runway.

"Мы стремимся создавать для наших клиентов полноценную платформу цифровых возможностей, встроенную в привычную среду. Добавление Veo 3 логично продолжает развитие "плана б." как продукта и такой платформы, где самые современные технологии становятся доступными без технических барьеров и дополнительной настройки. Это особенно важно и для молодой аудитории, и просто для прогрессивных пользователей, которые активно используют ИИ-инструменты в учебе, работе, творчестве и коммуникации", — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Veo 3 доступна всем пользователям "план б." по одному запросу в месяц. Осенью компания запустит возможность докупить генерации. Управление сервисами осуществляется в мини-приложении Билайна в Telegram без необходимости использовать VPN или сторонние приложения.

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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