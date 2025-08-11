16+
ИТ Транспорт и связь

Т1 — лидер ИТ-индустрии России по версии RAEX

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
ИТ-холдинг Т1 второй год подряд возглавил список крупнейших ИТ-компаний России по данным рейтингового агентства RAEX. Итоги 2024 г. укрепили лидерство Т1 в отечественном ИТ-секторе: выручка холдинга составила 246,5 млрд рублей, продемонстрировав прирост в 29% год к году, а общая численность сотрудников превысила 26 тысяч человек.

Помимо лидерства в основном рэнкинге, Т1 был отмечен в ряде субрейтингов. Так, холдинг занял первое место по объему выручки от разработки ПО, заработав более 135 млрд рублей. В этом сегменте основная доля пришлась на реализацию готовых ИТ-продуктов, что подтверждает зрелость и конкурентоспособность цифровых решений Т1 на рынке. Т1 также возглавил рейтинг в области поставок оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов с выручкой свыше 88 млрд рублей, а в сегменте ИТ-услуг занял второе место, которое обеспечили сервисная поддержка, аутсорсинг и обслуживание ИТ-инфраструктуры — направления, критически важные для цифровой трансформации крупнейшего российского бизнеса.

Рост выручки и укрепление лидерских позиций стали возможны благодаря системному развитию продуктовой линейки, масштабным проектам по импортозамещению и активной интеграции российских ИТ-решений в инфраструктуру крупнейших клиентов из различных отраслей.

"Холдинг активно развивался в 2024 году, о чем свидетельствует рост выручки на 29%. Главными драйверами достижения этого результата стали рост числа комплексных проектов по цифровой трансформации критической инфраструктуры в приоритетных отраслях экономики, а также наращивание экспертизы холдинга в ключевых технологиях. К примеру, в 2024 году Т1 запустил направление Т1 Искусственный интеллект, представил опытный образец ПАК АСУ ТП "СИЛАРОН" для автоматизации производственных процессов промышленных предприятий, а также разработал ФинПлатформу Т1, которая сегодня успешно внедрена в ИТ-ландшафт одного из крупнейших банков страны. В планах Т1 — дальнейшее развитие передовых отечественных ИТ-продуктов и расширение географии своего присутствия как в регионах России, так и за рубежом", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Рэнкинг RAEX составляется с 2003 года и охватывает ведущих участников ИТ-рынка России. В 2024 г. по результатам анализа показателей 54 ИТ-компаний, агентство зафиксировало продолжение устойчивого роста в отрасли: суммарная выручка участников выросла на 28% и достигла 963,7 млрд рублей. Это подтверждает сохранение высоких темпов роста отечественного ИТ-сектора на уровне около 30%.

