В Самарской области создан новый промышленный кластер высокоточной приводной техники

Министерство промышленности и торговли Самарской области утвердило перечень участников нового промышленного кластера высокоточной приводной техники. Инициатором создания кластера выступила производственная компания "Брик". Координирующие функции специализированной организации кластера возложены на Государственный фонд развития промышленности Самарской области.

Новый кластер объединил малые и микропредприятия, специализирующиеся на производстве высокоточной продукции: редукторов, электродвигателей и других комплектующих. Данные решения критически важны для таких отраслей, как тяжелое машиностроение, робототехника, автоматизация производственных процессов, а также для производства медицинского и реабилитационного оборудования. В перспективе участники кластера планируют запуск производства сервоприводов.

Основная цель создания кластера - расширение мер государственной поддержки для малого бизнеса. Участники объединения получат доступ к льготным займам и другим инструментам, ранее в большей степени доступным для крупных и средних промышленных предприятий.

"Сегодня важно предоставить малым предприятиям, которые часто испытывают трудности с участием в крупных тендерах, загрузкой оборудования и недостатком производственных площадей, возможность в полной мере воспользоваться государственными мерами поддержки и расширить свои возможности. Для малых предприятий, объединившихся в кластеры, крайне важно принятие аналогичных программ микрозаймов от Гарантийного фонда Самарской области. Эти средства необходимы им для приобретения технологического оборудования и запуска новых продуктов", - прокомментировал директор ООО "ТПК Брик" Игорь Петров.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил стратегическую важность проекта для развития региональной и межрегиональной кооперации: "Кластерный подход - эффективный инструмент для развития кооперационных связей, локализации производства и привлечения федерального финансирования. Кооперация внутри кластера стимулирует инновационные процессы, ускоряет внедрение новых технологий и квалифицированную подготовку кадров. Кроме того, это улучшает логистику, расширяет рынки сбыта и усиливает позиции региональной экономики", - считает глава областного минпромторга.

Новый кластер стал восьмым в регионе. Сегодня в Самарской области успешно работают семь промышленных кластеров, пять из которых включены в федеральный реестр Минпромторга России.

Их деятельность охватывает ключевые отрасли: машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, производство полимерных и металлообрабатывающих изделий, медико-техническое производство и выпуск теплоэнергетического оборудования. География кооперации самарских кластеров выходит далеко за пределы региона и включает предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, а также еще более десятка субъектов Российской Федерации.