Водитель легковушки погиб при столкновении с "Газелью" в Самарской области

Во вторник, 16 сентября, в Кошкинском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Около 10:00 37-летний водитель "Газели" на 4 км дороги Обход с. Кошки выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с Lada Kalina под управлением 47-летнего мужчины.

В результате водитель легковушки скончался на месте. Второго автомобилиста госпитализировали.