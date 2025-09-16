На содержание дорог в Самарской области готовы направить 4,7 млрд рублей

Минтранс Самарской области опубликовал два лота, связанных с поиском подрядчиков на содержание дорог регионального или межмуниципального значения в северной и южной частях губернии. Суммарная стоимость лотов превышает 4,7 млрд рублей.

На содержание дорог, расположенных в северной части Самарской области, готовы выделить 2,8 млрд рублей, на содержание дорог в южной части - 1,93 млрд рублей. Победители торгов определятся в начале октября. Они должны приступить к исполнению работ 1 ноября. Срок контрактов истекает в конце ноября 2026 г.

Напомним, ранее минтранс опубликовал лоты, связанные с поиском подрядчиков на содержание региональных трасс в Самаре. На эти цели планируют потратить 2,7 млрд рублей.