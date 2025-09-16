На содержание дорог в Самарской области готовы направить 4,7 млрд рублей

Минтранс Самарской области опубликовал два лота, связанных с поиском подрядчиков на содержание дорог регионального или межмуниципального значения в северной и южной частях губернии. Суммарная стоимость лотов превышает 4,7 млрд рублей.
На содержание дорог, расположенных в северной части Самарской области, готовы выделить 2,8 млрд рублей, на содержание дорог в южной части - 1,93 млрд рублей. Победители торгов определятся в начале октября. Они должны приступить к исполнению работ 1 ноября. Срок контрактов истекает в конце ноября 2026 г.
Напомним, ранее минтранс опубликовал лоты, связанные с поиском подрядчиков на содержание региональных трасс в Самаре. На эти цели планируют потратить 2,7 млрд рублей.
Последние комментарии
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
Что-то никто не хочет комментировать((
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.